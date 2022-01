Die Siedler kommen endlich zurück! Viele Jahre mussten wir auf ihre Rückkehr warten, jetzt ist es endlich soweit. Am 17. März 2022 erscheint die Siedler endlich für den PC und präsentiert sich sogar vor Release mit einer kurzen Beta-Phase. Vom 20. Januar 2022 um 14 Uhr bis zum 24. Januar 2022 um 10 Uhr dürft ihr bereits im neuen Siedler herumwuseln, wenn ihr denn einen Beta-Zugang bekommen habt.

Die Kollegen Fabiano und Maurice konnten bereits vor diesem Zeitpunkt bei einem Pressetermin in das neue Siedler reinspielen und kamen mit eher geknickten Häuptern vom Anspielevent zurück. Beide sind sich recht einig, dass dieses Siedler nicht ihren Vorstellungen entspricht. Fabianos Meinung lest ihr dazu in unserer Preview zu den Siedlern 2022 und Maurice Video könnt ihr euch direkt hier anschauen:

Zwar sind sich die beiden einig, das muss aber nicht zwangsläufig für euch gelten. Deswegen wollen wir nicht nur die Meinung unserer geschätzten Kollegen hören, sondern eben auch eure. Dazu haben wir euch eine kleine Umfrage aufgesetzt, bei der ihr über euren Eindruck zu der Siedler-Beta abstimmen könnt:

Natürlich interessiert uns eure ausführliche Meinung auch in Form von Kommentaren! Deswegen haut fleißig in die Tasten und schreibt uns, wie euer eigenes Urteil nun ausfällt, nachdem ihr bereits einen Blick in die Beta geworfen habt.

Eure Sicht auf die Dinge ist für uns natürlich besonders spannend, weil viele Dinge, die ihr euch in unserer vorherigen Umfrage gewünscht hattet, so leider nicht eingetreten sind. Etwa habt ihr darauf gehofft, dass Siedler seinen Wurzeln treu bleibt und vor allem seinen Fokus auf neue Produktionsketten und ein komplexeres Wirtschaftssystem setzt. Beides ist im neuen Siedler eher nicht enthalten:

Umso spannender ist jetzt natürlich, zu erfahren, ob die Beta euch trotz anderer Vorstellungen und einem anderen Fokus überzeugen kann, oder ob ihr ähnlich enttäuscht wie Maurice und Fabiano seid. Die beiden haben sich übrigens auch mit Michael Graf zusammen in einen Podcast gesetzt und über die Gründe gesprochen, warum die Siedler für sie kein gutes Spiel geworden ist:

Jetzt aber wirklich genug von unserer Meinung und mehr von eurer! Stimmt in unserer oben eingebetteten Umfrage ab, schreibt uns eure ausführliche Sichtweise zum neuen Siedler und der Beta in die Kommentare und erzählt davon, was die Beta in euren Augen bereits gut macht und wo dringen Verbesserungsbedarf besteht.