Die Sims 4: Neues Addon bringt, worauf Fans schon lange warten

Wie schon seine Vorgänger ist Die Sims 4 ein absoluter Dauerbrenner und wird vom zugehörigen Entwicklerstudio kontinuierlich und ausdauernd mit Inhalten versorgt. Nun erhalten Spielerinnen und Spieler das Gameplay-Pack, auf das viele schon sehnlichst gewartet haben.

Mit Die Sims 4: Werwölfe kehrt der beliebte, pelzige Lebenswandel ins Spiel zurück, der zuletzt 2006 im Haustier-DLC des zweiten Teils und 2012 im Supernatural-Addon von Sims 3 in die Serie fand. Während damals noch Feen und Zombies mit an Bord waren, steht die wölfische Natur eurer Sims nun komplett im Mittelpunkt.

Für Electronic Arts geht es dabei um viel, denn seit dem enttäuschenden letzten Addon steht die Serie nun an einem entscheidenden Wendepunkt. Wie die kultige Lebenssimulation es aber immer wieder schafft, anfängliche Enttäuschungen noch ins Gegenteil zu kehren und warum Geraldine daran schuld ist, dass Natascha inzwischen viel zu viele Stunden in Die Sims 4 verbringt, hört ihr in unserem Podcast:

Das erwartet euch im Gameplay-Pack

Werwolf-Fans wissen, dass das bestialische Blut nicht unbedingt durch einen Biss übertragen werden muss. Ob ihr im Gameplay-Pack erst einem anderen Werwolf begegnen müsst oder einfach ein okkultes Ritual durchführen könnt, um eurer menschlichen Natur Lebwohl zu sagen, ist noch nicht ganz klar. Zumindest sollt ihr euch aber gegen die tierischen Triebe wehren können, wenn sie euch gerade ungelegen kommen.

Für diejenigen, die sie begrüßen, eröffnen sich allerdings zahlreiche neue Möglichkeiten, die erwartungsgemäß vor allem mit dem Nachtleben eurer Sims zu tun haben. So dürft ihr den Mond anheulen, euch einem Rudel anschließen und auf nächtliche Streiftour durch das geheimnisvolle Moonwood Mill gehen.

Im neuen Gebiet und im Zusammenspiel mit anderen Werwölfen ergründet ihr nicht nur eure animalische Natur, sondern auch die Geheimnisse und Legenden hinter dem lykanthropischen Dasein. Ob ihr eure Erkenntnisse dann im Mondlicht mit einem Seelenverwandten teilt oder lieber als einsamer Wolf agiert, bleibt euch überlassen.

Wann erscheint das Addon?

Veröffentlicht wird das Addon am 16. Juni 2022 für den PC und Mac (auf Steam und Origin), sowie Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zum Spielen wird selbstverständlich das Hauptspiel sowie alle bisher erschienenen kostenlosen Updates benötigt. Gameplay-Packs sind in der Sims-DLC-Welt mittelgroße Addons, die um die 20 Euro kosten.

Bei Die Sims 4: Werwölfe handelt es sich um das mittlerweile zwölfte Gameplay-Pack aus insgesamt weit über 50 Inhaltserweiterungen. Dass die nicht nur Geldmacherei sind, sondern tatsächlich auch immer wieder für eine Überraschung gut sind, erzählt euch unsere Sims-Expertin und Guide-Autorin Gloria in ihrer Kolumne:

Freut ihr euch auf die Rückkehr der Fangzahn-Sims, oder habt ihr euch nach dem enttäuschenden letzten Addon von diesem Serienteil abgewandt und schielt stattdessen schon auf Die Sims 5? Teilt eure Erfahrungen und Gedanken gerne mit uns in den Kommentaren!