Die Steam Charts gehören diese Woche dem Kickstarter-Castlevania

Weil die Woche gerade erst angefangen hat, ersparen wir euch schlechte Wortwitze, die den Aufstieg des Crowdfunding-Spiels Bloodstained: Ritual of the Night auf den Thron der Steam Charts in irgendeiner Form als »Crownfunding« betiteln. Ihr wisst schon. Wegen Krone. Und Thron. Egal. Auf jeden Fall schafft es der geistige Nachfolger zum legendären Castlevania: Symphony of the Night, PUBG und Total War: Three Kingdoms den Rang abzulaufen. Der aktuelle Höchststand gleichzeitig aktiver Bloodstained-Zocker liegt bei 26.000 Menschen.

Platzhirsch PUBG folgt allerdings direkt an zweiter Stelle, Total War setzt den eigenen Erfolgskurs ebenfalls fort. Eine weitere Überraschung: My Friend Pedro, die völlig abgedrehte Action-Butze von Publisher Devolver Digital (Hotline Miami) legt auf Platz 4 der Steam Charts ebenfalls einen sehr starken Launch hin. Das Spiel ist erst am 20. Juni erschienen. 92 Prozent der Nutzerreviews sind aktuell positiv, unser eigener Test folgt in Kürze.

Abseits davon setzen sich die Steam Charts aus vielen alten Bekannten zusammen: Rust, Ark, Rainbow Six: Siege und GTA 5. Cyberpunk 2077 bleibt ebenfalls auf Kurs und landet durch die enorme Anzahl an Vorbestellungen diese Woche noch auf Platz 6. Hier die Übersicht.

Noch erwähnenswert: Auch Dota Underlords legte vergangene Woche einen sensationellen Start hin, steht mit 125.000 gleichzeitig aktiven Spielern noch vor Rainbow Six: Siege. Da es allerdings kostenlos ist, taucht es in den Verkaufscharts logischerweise nicht auf.

Die Steam-Verkaufscharts (17. bis 23. Juni 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.