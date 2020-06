Ein YouTuber spielt Aufbau-Spiele völlig falsch und es ist großartig

Aufbau-Strategie: Das Genre unendlicher Möglichkeiten. Baut eure eigene Weltausstellung im noblen Anno 1800, zieht die Fäden eures Fantasy-Königreichs in Distant Kingdoms ... oder verfrachtet in Prison Architect hunderte Verbrecher auf eine leere Insel ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen und lasst sie um die beste Toilette kämpfen.

Der YouTuber Josh von Let's Game It Out ist bekannt für seine urkomischen Videospiel-Eskapaden, in denen er die Grenzen des Möglichen auslotet und etwa als Keanu Reeves in Sims 4 seine ganze Nachbarschaft einsperrt oder den Zoobesuch in Planet Zoo zu einer absolut furchtbaren Erfahrung für alle Beteiligten macht. Nicht zuletzt deshalb wollen wir ihn euch hier empfehlen.

Mittlerweile erfreut er sich solcher Beliebtheit, dass Entwickler ihm ihre Spiele kostenlos zur Verfügung stellen, um zu sehen, wie er ihr Konzept ad absurdum führt. So auch im Falle seiner neuesten Videos zur Krankenhaus-Simulation Project Hospital und dem Gefängnis-Aufbauspiel Prison Architect.

Das perfekte Gefängnis

Wer hätte gedacht, dass man Prison Architect extrem erfolgreich spielen kann, wenn man sich gar nicht erst die Mühe macht, ein Gefängnis zu bauen? Also zumindest, wenn man den Berg an verstorbenen Insassen inmitten der leeren Insel nicht als Misserfolg wertet. Immerhin gibt es keine Ausbrüche.

Josh stellt in seinen Videos die wichtigen Fragen der Aufbaustrategie: Was passiert eigentlich, wenn wir alle Zellen als unendlich langen Gang aneinanderbauen und so täglich hunderte Insassen durch die Zelle eines einzelnen armen Mannes schleusen müssen? Stört es jemanden, dass die Duschen mitten im Besucherraum stehen?

Vielleicht interessiert euch aber auch eher sein Werk als Krankenhaus-Manager. In Project Hospital erklärt er das oberste Stockwerk zum Großraumbüro mit 2.800 Schreibtischen, dicht aneinander gedrängt, mit Mitarbeitern, die sich aus Platzgründen einfach auf den Schoß ihres Lieblingskollegen setzen:

Die Videos von Let's Game It Out mögen nicht die hohe Kunst der seriösen Aufbaustrategie sein - unterhaltsam sind sie aber allemal. Wer jetzt selber noch nach Inspiration für sein nächstes wie auch immer geartetes Bauprojekt sucht, dem sei unsere Liste der besten Aufbauspiele 2020 ans Herz gelegt - mit Aliens, dem Antiken Ägypten und natürlich Mittelalter.