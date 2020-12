Kommt Disco Elysium 2? Erster Teaser veröffentlicht

Geht es bald mit Disco Elysium weiter? Als das Spiel 2019 erschien, avancierte es schnell zu einem regelrechten Rollenspiel-Megahit. Auch bei uns fuhr das Spiel im Test eine Topwertung ein und besticht noch heute durch seine komplexe Welt und die aberwitzigen Figuren.

Jetzt gibt es neue Informationen, die auf eine mögliche Fortsetzung hindeuten könnten! Die offizielle Webseite von Disco Elysium wurde umgebaut und zeigt jetzt ein verheißungsvolles Bild, das weitere Informationen verspricht.

Prequel oder Sequel?

Was ist auf dem Bild zu sehen? Auf rotem Hintergrund prangt ein Symbol aus Stern und Geweih. Darunter lesen wir das Wort "soon", also "demnächst". Im Universum von Disco Elysium steht das Star-andAantlers-Symbol für die Antecentennial Revolution und den Kommunismus.

Die Revolution fand allerdings vor den Ereignissen im Spiel statt. Bei dem neuen Projekt könnte es sich also um ein Prequel handeln, das euch die Revolution hautnah miterleben lässt. Mindestens genauso gut könnte es sich aber auch um eine neue Revolution handeln, die in einer Fortsetzung ausbrechen könnte. Darauf zielen auch einige Hinweise im Spiel ab, die wir aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle nicht weiter ausführen.

Bereits im letzten Jahr sprach der Chefentwickler Robert Kurvitz in einem Interview mit The Escapist über Zukunftspläne mit der Marke Disco Elysium. Alle Informationen dazu haben wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst.

Neues Spiel oder Portierung?

Worum es sich genau bei dem neuen Content handelt, bleibt allerdings abzuwarten. Neben einem neuen Spiel, einem Addon, einem Update oder ähnlichem, könnte es sich auch um eine Ankündigung des Release-Termins für die Konsolenversion handeln.

Denn bereits im letzten Jahr erklärten die Entwickler aufgrund der hohen Nachfrage, dass man das Spiel so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen wolle. Deshalb verfolge man den Plan, eine Konsolenfassung im Jahr 2020 auf dem Markt zu bringen, hieß es.

Da sich das Jahr nun dem Ende nähert, wäre eine entsrechende Ankündigung also naheliegend. Kein Witz: Eine Portierung von Disco Elysium für den Game Boy gab es übrigens bereits!

Mehr auf den Game Awards 2020?

Der Zeitpunkt des Updates scheint nicht zufällig gewählt worden zu sein. Am 10. Dezember stehen nämlich die Game Awards 2020 auf dem Plan, auf denen nicht nur Preise verteilt werden, sondern auch zahlreiche neue Spiele und Trailer vorgestellt werden:

Die Wahrscheinlichkeit ist demnach sehr hoch, dass weitere Infos auf dem Event folgen könnten. Darüber hinaus gibt es auch Pläne zu einer Disco Elysium - TV Show, die in Zusammenarbeit mit den Machern der Filmadaption von Sonic the Hedghog entstehen soll.