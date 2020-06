Disco Elysium: Eines der besten Rollenspiele von 2019 wird zur TV-Serie

Es ist eines der besten Rollenspiele des letzten Jahres, konnte 2019 Wertungen im Höchstbereich abräumen und darüber hinaus die Herzen vieler GameStar-Redakteure erobern: Disco Elysium. Jetzt wird das Rollenspiel des kleinen Indie-Studios ZA/UM als TV-Serie fürs Fernsehen adaptiert - wie Variety berichtet.

Disco Elysium als TV-Serie: Alle bekannten Infos

Für Disco Elysium als TV-Serie arbeitet Robert Kurvitz - Autor von Sacred and Terrible Air, auf dem das Rollenspiel basiert, und Gründer des Entwicklerstudios - mit der Produktionsfirma dj2 Entertainment zusammen. Dj2 sorgte erst 2020 für Aufsehen, nachdem sich deren Produktion Sonic the Hedgehog wider erwarten zur erfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten mauserte.

Wann die TV-Serie zu Disco Elysium erscheinen soll, auf welchen Streamingdienst (wie zum Beispiel Netflix oder Amazon) sie verfügbar sein wird, um was sich die Story dreht und welche Darsteller auftreten werden, ist allesamt noch nicht bekannt. Da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, müssen sich Fans diesbezüglich noch gedulden.

Warum wird eine Disco-Elysium-Serie gemacht? Das Rollenspiel gehört zu den besten aktuellen Vertretern des Genres. Kritiker wie Fans zeigten sich begeistert von Disco Elysium, was sich auch in den (User-)Reviews und Verkaufszahlen widerspiegelte. Das Spiel wurde darüber hinaus unter anderem mit drei BAFTA-Rewards ausgezeichnet.

Laut Helen Hindpere, der Hauptautorin von ZA/UM, möchte man die Gelegenheit einer TV-Serie nun nutzen, um die Marke Disco Elysium einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Dmitri M. Johnson, Gründer und CEO von Dj2 schließt sich dieser Aussage an und ist der Meinung, dass die Spielwelt von Disco Elysium »unbegrenztes Material« bieten würde, was im Zuge einer TV-Serie beleuchtet werden könnte.

Disco Elysium als Videospiel: Was ihr über das RPG wissen müsst

In Disco Elysium schlüpfen wir in die Rolle eines abgehalfterten, von seiner Alkoholsucht geplagten Polizisten, der sich aufmachen muss, um einen Mordfall zu lösen. Dabei gerät er allerdings mitten in einen Bürgerkrieg unterschiedlicher Fraktionen hinein.

Da Disco Elysium vor allem durch seine starke Geschichte, den absurden Humor und skurrile Charaktere besticht, scheint das Rollenspiel wie gemacht für das Fernsehen zu sein: Im Gegensatz zu anderen Vertretern des Genres wird auf Kämpfe völlig verzichtet, während der Spieler in den Dialogen über enorme Entscheidungsfreiheit verfügt, um sich aus brenzligen Situationen herauszumogeln.

In unserer Review zeigte sich Testerin Elena Schulz von Disco Elysium hellauf begeisterteund verpasste dem etwas ungewöhnlichen Rollenspiel eine Wertung von stolzen 90 Punkten. Disco Elysium kommt aber nicht nur bei den Kritikern gut an, sondern kann sich auch auf Steam bester Reviews erfreuen.

Entwicklerstudio ZA/UM deutete nach dem Erfolg des Rollenspiels bereits an, an einer Fortsetzung in der Form eines neuen Spiels und einer Erweiterung für Disco Elysium zu arbeiten. Fans des Genres, die bis jetzt von der englischen Sprachausgabe abgeschreckt wurden, können sich übrigens über eine angekündigte, deutsche Übersetzung freuen.