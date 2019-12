Bevor mit Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers am 18. Dezember 2019 einer der wichtigsten Blockbuster des Jahres in den Kinos anläuft, erzielt Disney schon jetzt Rekord-Einnahmen an den Kinokassen weltweit.

Über 10 Milliarden Dollar Einnahmen in nur einem Jahr setzen nicht nur einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Filmstudios - einschließlich Marvel, Star Wars und Pixar. Auch sonst hat bislang noch kein anderes Studio soviel in nur einem einzigen Kino-Jahr eingespielt.

Superhelden, Löwenjunge und Prinzessinnen

Den enormen Erfolg verdankt Disney vor allem den diesjährigen Kino-Produktionen Marvels Avengers: Endgame mit 2,7 Mrd. Dollar, gefolgt von Der König der Löwen, Captain Marvel, Pixars Toy Story 4 und Aladdin, die jeweils mehr als eine Milliarde Dollar einspielen konnten.

Hinzu kommt der aktuelle Animationsfilm Die Eiskönigin 2, der nur wenige Wochen nach dem Start weltweit auf über 900 Mio. Dollar kommt und bis Ende des Jahres ebenso über eine Milliarde Dollar Kino-Einnahmen liefern dürfte.

Einzig Star Wars fehlt noch

Die Prognosen für Star Wars: Episode 9 als großes Finale der Skywalker-Saga dürfte dem im Nichts nachstehen und sollte noch einmal über eine Milliarde Dollar in die Kasse von Lucasfilm/Disney spülen.

Da dürften die eher »enttäuschenden« Einspielergebnisse der Kinofilme Maleficent 2 mit 484 Mio. oder Dumbo mit 353 Mio. Dollar kein allzu großes Loch in Disneys Kasse reißen.

Die Top 10 der erfolgreichsten Kinofilme 2019

Schon jetzt dominiert Disney die Liste der Top 10 der erfolgreichsten Kinofilme im Jahr 2019:

Marvels Avengers: Endgame mit 2, 797 Mrd. (Marvel/Disney) Der König der Löwen mit 1,656 Mrd. Dollar (Disney) Spider-Man: Far from Home mit 1,131 Mrd. Dollar (Marvel/Disney/Sony) Captain Marvel mit 1,128 Mrd. Dollar (Marvel/Disney) Toy Story 4 mit 1,073 Mrd. Dollar (Pixar/Disney) Joker mit 1,055 Mrd. Dollar (Warner) Aladdin mit 1,050 Mrd. Dollar (Disney) Die Eiskönigin 2 mit 922 Mio. Dollar (Disney) Fast & Furious: Hobbs & Shaw mit 758 Mio. Dollar (Universal) Ne Zha mit 700 Mio. Dollar (Beijing Enlight Pictures)

