Das große Title Update 4 für The Division 2 wurde veröffentlicht. Der Release folgte heute der üblichen dreistündigen Auszeit auf den Servern, der Patch wurde während der Downtime aufgespielt. Seit 13:37 Uhr sind die Server nun wieder online und der Patch steht für alle Spieler zum Download zur Verfügung.

Dreh- und Angelpunkt der Titelaktualisierung 4 ist die neue Spezialisierung Richtschütze (Gunner). Diese Tank-Klasse trägt eine Minigun aufs Washingtoner Schlachtfeld und übernimmt zudem die Rolle eines Munitions-Support. Außerdem erweitert das Update die bisherigen Spezialisierungs-Skilltrees und verteilt Signature-Munition nachvollziehbarer.

Hier lest ihr mehr zu den Einzelheiten von Title Update 4 zu Division 2. So wurde etwa das Mod-System überarbeitet, weil es nicht so funktioniert hat, wie die Entwickler beabsichtigt hatten.

Auf der zweiten Seite dieser Meldung findet ihr die offiziellen Patch Notes zu Title Update 4.

