Dass Dontnod bereits an einem neuen Adventure arbeiten, ist bereits bekannt. Zusätzlich dazu hat eine französische Website jetzt über einen weiteren, noch unangekündigten Titel berichtet. Dieser soll sich bereits in Entwicklung befinden, wie die Übersetzung des Reports auf ResetEra nahelegt.

Darüber hinaus befinden sich angeblich zwei weitere Spiele in Planung und sollen mit Unterstützung eines »großen Publishers« entstehen - entsprechende Gespräche seien bereits aufgenommen worden. Das bedeutet zwar noch lange nicht, dass diese Titel über die Ideen-Phase hinaus kommen, aber zeigt in jedem Falle, dass Dontnod in Zukunft noch eine Menge vorhaben.

Der nächste Titel der Life-is-Strange-Macher Dontnod heißt Vampyr und erscheint am 5. Juni 2018 für PC, Xbox One und PS4. Das Rollenspiel-Adventure handelt von einem Arzt im post-viktorianischen London, der von Vampirismus befallen ist und ein Heilmittel gegen die Krankheit sucht. Hier lest ihr unsere Preview zu Vampyr.