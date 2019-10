Doom Eternal ist noch nicht so weit. So kann man die Nachricht von Bethesda zur Release-Verschiebung von Doom Eternal in aller Kürze zusammenfassen. In der Mitteilung heißt es:

»Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Spielerfahrung bieten - und damit Doom Eternal unseren Standards in Bezug auf Spielgeschwindigkeit und Feinschliff gerecht wird - haben wir beschlossen, den Starttermin um einige Monate nach hinten zu verschieben auf den 20. März 2020.«

Man wisse zwar, dass viele Fans von dieser Ankündigung enttäuscht sein werden, sei aber zuversichtlich, dass Doom Eternal ein Spielerlebnis biete, das »die Wartezeit wert ist«, so das Statement.

Aber nicht nur der Starttermin wurde verschoben: Der PvP-Modus Invasion, in dem Spieler in der Rolle von Dämonen die Kampagne eines anderen Spielers betreten können, wird nicht zum Release im März 2020 enthalten sein, sondern später als kostenloses Update nachgereicht. Die Switch-Fassung von Doom Eternal erscheint zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt »nach den anderen Plattformen«.

Nachdem wir Doom Eternal auf der E3 bereits Probe spielen konnten, waren wir zwar einerseits von den coolen neuen Fähigkeiten im Kampf begeistert, aber auch von den Jump&Run-Passagen genervt. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Entwickler die zusätzliche Zeit nutzen werden, um diese Bremsen zu lösen. Außerdem könnte id Software das häufig kritisierte HUD noch in Angriff nehmen.

Doom Eternal bekommt zwei Story-Addons mit neuen Spielstilen