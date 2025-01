Doom statt »Wählen Sie alle Felder mit Fahrrädern aus« - Dieses Captcha hat niemand kommen sehen

Für dieses Captcha braucht ihr alle eure Shooter-Skills von früher.

Jeder Mensch, der eine gewisse Zeit seines Lebens online verbracht hat, kennt Captchas – und verabscheut sie aus tiefstem Herzen. Captcha ist die Abkürzung für »completeley automated public Turing test to tell computers and humans apart«, soll also Menschen von Bots unterscheiden.

Dabei muss man unverschämt verwaschene oder verpixelte Bilder mit bestimmten Gegenständen (wie zum Beispiel Fahrrädern drauf) anklicken und scheitert meist an der Frage, ob man auch diese eine Kachel wählen soll, auf der noch zehn Prozent des Hinterrades zu erkennen sind.

Jetz gibt es eine neue Variante, das alle bisherigen wie einen völlig banalen Grundschultest aussehen lässt: Das Doom-Captcha!

»Töte mindestens drei Monster«

Der Entwickler und Tech-CEO Guillermo Rauch ersetzt die Suchbild-Frage mit einem spielbaren Albtraum-Level aus dem Shooter-Klassiker, in dem wir drei Monster töten müssen, um das Captcha zu bestehen. Und das ist leichter gesagt als getan! Glaubt ihr nicht? Na dann, auf geht's:

Hier könnt ihr das Captcha selbst im Broser ausprobieren.

Den Running Gag, dass Doom so ziemlich aus allem läuft, gibt es seit Jahren. Aber ein funktionierendes Captcha ist definitiv Neuland. Hier mal eine (äußerst unvollständige) Historie von Doom-Portierungen der jüngsten Vergangenheit:

2017: Doom läuft auf einem Thermostat

2020: Doom läuft auf einem Schwangerschaftstest

2023: Doom läuft auf Ohrringen

2024: Doom läuft auf elektrischer Zahnbürste

Nostalgie dank Captcha

Wir haben das Doom-Captcha erst nach mehreren Anläufen selbst gelöst, weil das Ding gelinde gesagt einfach sauschwer ist.

Dank Albtraum-Schwierigkeitsgrad beißt der Doom-Marine schneller ins Gras, als wir »completeley automated public Turing test to tell computers and humans apart« sagen können und da es kein Strafing (also seitlich laufen) gibt, ist das Ausweichen ganz schön knifflig.

Immerhin: Das klassische Steuern mit Pfeiltasten weckt schöne Erinnerungen an die guten alten Shooter-Tage der 90er. Wer hätte das gedacht: Ein Captcha-Test, der Gaming-Nostalgie auslöst!

Bleibt jetzt eigentlich nur die Frage, ob irgendwelche Webseitenbetreiber verrückt genug sind, dieses Captcha tatsächlich zu benutzen. Falls ja, dürfte dabei definitiv noch mehr Frust aufkommen, als mit den blöden Fahrrad-Bildern.