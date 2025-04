Wie würde das Baby von Doom und Oblivion wohl aussehen? Gut, dass ihr fragt – ein Fan hat die Antwort

Bethesda hätte die Möglichkeit The Elders Scrolls: Oblivion ganz anders aussehen zu lassen.

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie The Elder Scrolls 4: Oblivion aussehen würde, wenn es ein Doom-Ableger wäre? Nein? Gleich wisst ihr es aber trotzdem. Denn der Reddit-Nutzer Sloth_Johnson hat kürzlich ein kurzes Video veröffentlicht, das eben genau das zeigt - und die Community liebt es.

Mit dem Schwert gegen Projektile

Das Video zeigt etwas über 40 Sekunden Gameplay eines Spiels, welches das Aussehen und die Charaktere von Oblivion mit dem Gameplay von Doom verbindet. Im ersten Raum sammelt der Protagonist seine Ausrüstung und stürzt sich anschließend ins Gefecht.

Nachdem er es mit dem Schwertfutter aufgenommen hat, tritt er einer mächtigen imperialen Wache gegenüber, die ihn mit einer Schrotflinte befeuert. Also quasi so, wie ihr das originale Abenteuer in Tamriel in Erinnerung habt. Schließlich trifft der Protagonist auf den Herrscher und... ach, seht einfach selbst.

Und einfach so hat Todd Howard schon wieder 60 Dollar von mir erhalten

Die Reddit-Community feiert das Video so sehr, dass sie es am liebsten selbst ausprobieren würde. So schreibt etwa sirjakobos:

Was zum Teufel ist das? Ich will es spielen!

Ähnlich äußern sich auch viele andere. Der Nutzer Ensign53 macht außerdem eine unterhaltsame Anspielung auf das Phänomen, dass Bethesda und Todd Howard diverse Rollenspiele aus ihrem Portfolio immer wieder neu herausbringen. Dabei wird oft nur bedingt an der Preisschraube gedreht. Doch Ensign53 scheint wenigstens zu wissen, selbst Teil des Problems zu sein.

Aktuell gibt es leider keine Möglichkeit, die Mischung aus Doom und Oblivion selbst auszuprobieren. Doch vielleicht fühlen sich ja einige Modder so inspiriert von dem Video, dass sie es selbst entwickeln und für alle zur Verfügung stellen.

Bis dahin könnt ihr ja zum X-ten Mal Doom spielen - etwa auf einem Spielzeug für Erwachsene. Solltet ihr euch eher für Oblivion interessieren, ist bis dahin vermutlich schon das Remake erschienen. Ansonsten geht es in dem nächsten Doom-Ableger auch sehr mittelalterlich zu. Schaut zu all dem einfach in der Box oben vorbei, um weitere Infos zu erhalten.