Wie Dota Underlords den Schwund der eigenen Spieler aufhalten möchte

Wie auch Teamfight Tactics verliert Dota Underlords auf Twitch immer mehr Zuschauer und die Spielerzahlen auf Steam selbst lassen nach. Valve versucht jedoch mit wöchentlichen Updates den Auto-Battler für seine Spieler relevant und spannend zu halten. Doch reicht das?

Seit seinem Release spielt sich Dota Underlords in etwa alle sieben Tage etwas anders und der aktuelle Zustand des Spiels ist mit dem zum Release kaum vergleichbar. In den letzten Wochen krempelte Valve das Spiel mehrmals um, und die Spieler konnten die verschiedensten Taktiken testen, wie zum Beispiel:

Einheiten mit 75% Ausweich-Chance

Ein sich endlos und schnell verdoppelnder Plasmawächter

Stämmige Einheiten mit so viel HP, dass sie kaum sterben können

Venomancer die dank einem Item sehr übermächtig sind

Kaum kleinzukriegende Ritter

Eine kurze Phase, in der Hühner das Spielfeld überfluteten

Auch das Gameplay selbst erhielt einige Anpassungen. So wurden seit dem Release im Juni unter anderem die folgenden größeren Änderungen vorgenommen:

Ein Battlepass-System inklusive kosmetischer Gegenstände wurde hinzugefügt

Symmetrische Kämpfe statt Matches gegen Klonarmeen

Ihr könnt Gebäude bauen

Champions verstärken die Allianzen

So ist der Stand bei Teamfight Tactics

Die nächsten Neuerungen stehen bereits an

Schon in der nahen Zukunft will Valve zudem die namensgebenden Underlords selbst implementieren, die sich ebenfalls auf das Gameplay auswirken werden. Zudem stehen ein Turbo- und auch ein Team-Modus an. Der Start von Season 1 mit neuen Helden und Allianzen dürfte ebenfalls nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Wird der Turbo-Modus die Rettung? Vor allem der Turbo-Modus könnte dem Spiel auf die Sprünge helfen. Denn dank seiner Version für iOS und Android spricht Dota Underlords auch den stetig wachsenden mobilen Markt an. Doch für den sind die Matches, die im Regelfall etwa 30-40 Minuten dauern, einfach zu lang. Im flinken Modus sollen sie nur noch um die 10 Minuten dauern und eignen sich dann wohl eher für eine flotte Runde in der Bahn.

Das nächste große Update für Dota Underlords wird voraussichtlich am Donnerstag, dem 12. September erscheinen. Dann dürften die Underlords oder der Duo-Modus Einzug halten. Die 10-Minuten-Matches hingegen sollen erst später folgen.