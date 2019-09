Ist der Hype vorbei? Warum das Interesse an Teamfight Tactics nachlässt

Teamfight Tactics von Riot Games erschien Ende Juni, fast zeitgleich mit dem großen Auto-Battler-Konkurrenten Dota Underlords. Doch das Interesse der Spieler hat seitdem stark nachgelassen.

Laut Twitchtracker ist der größte Hype erstmal vorbei. Während im Juni und Juli durchschnittlich über 90.000 Zuschauer täglich das Spiel auf Twitch verfolgten, sind es aktuell nur noch rund Zwanzigtausend.

Ein Grund, warum das Interesse nachlässt, könnte eine fehlende Mobile-Umsetzung sein. Obwohl viele Spieler den Wunsch äußern, TFT auch gerne auf dem Handy oder Tablet zu spielen, betonte Riot Games, dass man sich vorerst auf die PC-Version konzentrieren will.

Konkurrent Dota Underlords hat es besser gemacht: Allein in ihrer ersten Woche soll die App-Version über 1,5 Millionen Mal heruntergeladen worden sein.

Riot verpasst damit offensichtlich einen riesigen Markt, und lässt einen großen Wunsch der Spielerschaft bislang unbefriedigt.

Ein weiterer Grund für die sinkenden Spielerzahlen könnte sein, dass TFT nicht kompetitiv genug ist. Für ein richtiges E-Sport-Erlebnis fehlt etwa ein Zuschauermodus. Dieser ist essenziell, um Turniere auszurichten und diese per Stream übertragbar zu machen.

Wenn man die Zuschauerzahlen der größten E-Sport-Events auf Twitch betracht, dann muss der nächste Schritt in der Evolution von TFT die Möglichkeit sein, endlich große Turniere ausrichtbar zu machen.

Immerhin: Riot-Mitarbeiter Richard Henkel bestätigte vor kurzem, dass am Spectator-Modus gearbeitet wird.

In the meantime, what are the big features ya'll want us to add to TFT? We're working on things like spectate and match history, but what else are you excited to see?