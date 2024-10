»Rückkehr des alten Bioware« - EA-Chef ist vom Erfolg von Dragon Age: The Veilguard überzeugt

Dragon Age: The Veilguard wird zumindest laut dem EA-Chef ein Erfolg werden.

Während Dragon Age: The Veilguard bereits zahlreiche gute Kritiken bekommt, wird sich der eigentliche Erfolg erst ab dem morgigen Release zeigen. Davon, dass Bioware und Electronic Arts einen Sieg verbuchen können, ist der CEO des Publishers überzeugt. Andrew Wilson stand kürzlich den Investoren anlässlich der Quartalszahlen Rede und Antwort.

Im Gespräch zeigt sich der EA-Chef - wenig überraschend - sehr optimistisch gegenüber den Geldgebern und prognostiziert eine Rückkehr zu alten Stärken des Studios, die bei den Fans gut ankommen soll.

20:58 Warum streiten alle über Dragon Age?

Autoplay

Das Problem mit Anthem und die Konsequenzen

Laut Wilson erinnern sich Leute an Anthem als ein Spiel, »das den Erwartungen nicht gerecht wurde.« Das Spiel mit großem Fokus auf Multiplayer war eine deutliche Abkehr von den sonstigen eher auf Singleplayer und gelungene Geschichten fokussierten Spielen von Bioware.

Nach dem Flop soll es eine große Veränderung beim Studio gegeben haben, Bioware wollte sich wieder auf die eigenen Stärken verlassen, so Wilson. Das Ergebnis dieser Veränderung soll nun Dragon Age: The Veilguard sein:

Bioware hat sich auf das besonnen, was Bioware zu einem bei den Fans beliebten Studio und einer bei den Fans beliebten Marke gemacht hat, und auf die Art von Spielen, die sie machen - unglaublich detaillierte Welten, unglaublich nuancierte Charaktere, wirklich starke und fesselnde Geschichten mit Kameradschaft, Freundschaften und Beziehungen sowie Entscheidungen, die im Kontext des Gameplays von Bedeutung sind. Und ich denke, dass diese Rückkehr zu dem, was Bioware groß gemacht hat, und die Zeit, die dem Studio gegeben wurde, um das, was Bioware groß macht, im Kontext der Dragon-Age-Welt umzusetzen, das ist, was Dragon Age: The Veilguard ausmacht.

Eine Marktlücke

Wilson geht außerdem darauf ein, warum in seinen Augen The Veilgurad so großes Potenzial hat. Seiner Meinung nach hat sich die gesamte Industrie aktuell in eine Richtung bewegt, die dafür sorgt, dass es nur »limitierte Konkurrenz auf dem Markt« für das neue Dragon Age gibt.

Ob sich diese Lücke nun wirklich auftut und Wilson mit seinen Worten an die Investoren recht behalten wird, zeigt sich in den nächsten Wochen. Ihr findet oben in der Box sowohl unseren Test zu The Veilguard als auch einen Überblick zu den internationalen Wertungen.