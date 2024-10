»Ein Dragon Age, das weiß, was es sein will« - Entwickler von Baldur’s Gate 3 hat nur Lob für The Veilguard übrig

Larians Publishing Director freut sich über ein für ihn gelungenes Dragon Age. The Veilguard.

Am 31. Oktober erscheint Dragon Age: The Veilguard und die internationalen Wertungen zeigen, dass Rollenspiel-Fans eine gute Zeit bevorsteht. Die hatte Michael Douse, Publishing Director bei Larian, dem Studio hinter Baldur's Gate 3 bereits. Der Entwickler ist voller Lob für das neue Dragon Age.

»Kurz gesagt: Es macht Spaß.«

Michael Douse konnte das neue Dragon Age bereit vor Release spielen und gibt in einem längeren Beitrag auf X seine Einschätzung zu dem Spiel ab - auch im Vergleich zu Baldur’s Gate 3.

Für ihn ist The Veilguard eine »von Charakteren getriebene Netflix-Show, die es wert ist, an einem Stück zu schauen«. Baldur's Gate 3 sei im Vergleich eine »lange Serie mit neun Staffeln«.

Besonders viel Anerkennung bekommt das Kampfsystem, das Douse als eine Mischung aus Xenoblade und Hogwarts Legacy beschreibt und für ihn einfach nur »brillant« ist.

Wichtiger ist für ihn jedoch, dass es sich für ihn so anfühlt wie »das erste Dragon Age, das wirklich weiß, was es sein will.« In einem Kommentar führt er diesen Gedanken weiter aus:

Ich werde immer ein Fan von Dragon Age: Origins sein, das ist es [The Veilguard] nicht. Aber es ist zumindest etwas, das es sein will und kein Mischmasch aus allem. Ich respektiere das. Ich mag Actionspiele, ich mag Rollenspiele, ich mag, wenn sie aufeinandertreffen.

Ein weiterer Pluspunkt ist für ihn die Balance zwischen erzählerischen Momenten und Möglichkeiten, mit der eigenen Klasse herumzuexperimentieren.

Freude für Bioware

Darüber hinaus erklärt Douse, dass er sich vor allem für Bioware freut, dass das Studio durch den Erfolg »vermutlich« in Zeiten von »unternehmerischer Gier« weiter bestehen und, so seine Hoffnung, weiter an der Dragon-Age-Reihe arbeiten kann.

Weiter ins Detail möchte er mit seiner Meinung jedoch nicht gehen, da er diese Aufgabe den Kritikern überlassen möchte. Mit denen ist er sich diesen Aussagen zufolge aber sehr einig. Ihr findet oben in der Box eine Übersicht zu den internationalen Wertungen. Dort findet ihr natürlich auch unseren eigenen Test.