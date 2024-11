Dragon Age: The Veilguard - Wie lautet euer Urteil zum Rollenspiel? Stimmt jetzt ab

Wie findet ihr Dragon Age: The Veilguard nun, da es erschienen ist?

Am Erscheinungstag dieses Artikels ist Dragon Age: The Veilguard eine gute Woche alt. Die ersten Spielerinnen und Spieler sind schon durch, die meisten werden wohl irgendwo in Akt 1 oder Akt 2 herumlaufen.

Es wird fleißig darüber diskutiert, wie gut das lang erwartete Rollenspiel nun wirklich geworden ist und ob es einen würdigen Erben der Reihe darstellt. In internationalen Reviews schneidet das Rollenspiel stark ab, auch wir haben ihm wegen zahlreicher Stärken eine 86 verliehen. Doch am Ende des Tages geht es bei der Frage auch viel um persönlichen Geschmack. Und darüber wollen wir jetzt mit euch reden.

Stimmt in unserer Umfrage bitte ab, wie euch das Spiel persönlich gefällt. Damit alle mitreden können, haben wir extra auch zwei Optionen für alle eingeführt, die nicht aktiv selbst spielen, sich aber schon anhand von Trailern, Artikeln und Gameplay eine Meinung gebildet haben.

1:24:12 Kontroversen um Dragon Age 4: Ist das noch Bioware?

Autoplay

Natürlich interessiert uns auch sehr, wie und warum ihr euch diese Meinung gebildet habt. Schreibt uns dazu gern die Kommentare. Bitte denkt dabei an unsere Kommentar-Richtlinien und an einen höflichen Umgang miteinander. Machen die allermeisten von euch ja sowieso zuverlässig!

Schreibt uns also gern, wie euer bisheriges Spielerlebnis läuft, welche Wünsche erfüllt wurden, ob euch Dinge enttäuscht haben. Habt ihr störende Bugs oder technische Schnitzer bemerkt? Wie gefallen euch die Begleiterinnen und Begleiter? Was sagt ihr zum neuen Action-Kampfsystem? Wir sind gespannt auf eure Eindrücke!

Tut uns und euren Mitlesenden bitte den Gefallen und vermeidet (oder markiert) große Spoiler!

Nützliche Guides und Tipps zu Dragon Age: The Veilguard bekommt ihr natürlich auch bei uns. Außerdem teilen wir aus der Redaktion in Kolumnen und Diskussionen unsere persönlichen Meinungen zum Spiel, denn auch intern gibt es unterschiedliche Ansichten und Vorlieben! Das macht unser geliebtes Hobby Videospiele ja gerade so spannend und vielfältig.