Keine DLCs für Dragon Age: The Veilguard - und Mass Effect 5 ist daran schuld

Ob und wie Commander Shepard in Mass Effect 5 zurückkehrt, bleibt abzuwarten.

Derzeit tummeln sich viele von euch noch in Dragon Age: The Veilguard herum und genießen das umfangreiche Abenteuer. Das solltet ihr auch, denn neue Aussagen von Bioware legen jetzt nahe, dass es bei der Story-Kampagne des Hauptspiels bleiben wird.

Keine DLCs für The Veilguard klingt zunächst nach einer schlechten Nachricht - sie hat aber auch etwas Gutes: Mass Effect 5 nimmt endlich Gestalt an!

Ab sofort voller Fokus auf Mass Effect 5

In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone hat sich Biowares Creative Director John Epler ausführlich zur Entstehungsgeschichte von The Veilguard geäußert. Das allein ist schon spannend zu lesen, doch die interessanteste Info findet sich in dem Abschnitt, in dem es um die Zukunft des taufrischen Dragon Age geht:

Es seien keine Zusatzinhalte für The Veilguard geplant und die volle Aufmerksamkeit liege im Studio nun beim nächsten Mass Effect.

Details zum von Fans heiß ersehnten neuen Teil der Sci-Fi-Saga rückt Epler natürlich keine raus. Er deutet aber an, dass wir uns bei Mass Effect 5 wie bereits jüngst bei The Veilguard primär auf einer Einzelspieler-Erfahrung freuen dürfen:

Es ist möglich, eine starke Geschichte in einem Multiplayer-Spiel zu erzählen. Final Fantasy XIV macht das hervorragend. […] [Aber] der Mehrspielermodus bringt auch einige Komplikationen in Bezug auf den Zustand der Welt mit sich. Ich treffe eine große Entscheidung in meiner Welt, und die Welt verändert sich. […] Es ist schon komisch, denn die Spiele, die ich in meiner Freizeit am meisten spiele, sind eigentlich Multiplayer-Spiele. Aber wenn es darum geht, diese Welten zu erschaffen und die Erlebnisse zu gestalten, liebe ich den Fokus, den man im Einzelspielermodus haben kann.

Ein Multiplayer-Modus in Mass Effect 5 ist damit freilich nicht vom Tisch. Es klingt aber stark danach, dass wir wie schon in den Vorgängern in erster Linie eine Solo-Erfahrung geboten bekommen.

Wie lange es noch dauert, bis wir Fans erste handfeste Infos zum neuen Mass Effect erhalten, steht in den Sternen. Die alljährlichen Game Awards im Dezember sind zwar immer für spektakuläre Enthüllungen bekannt, doch es ist zweifelhaft, ob Bioware schon so kurz nach Dragon Age: The Veilguard bereits etwas zum Sci-Fi-Rollenspiel vorzuweisen hat.

Wir sollten also eher auf den nächsten N7 Day am 7. November 2025 hoffen.