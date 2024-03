Dragon's Dogma 2: Muss ich den Vorgänger kennen, um die Story zu verstehen?

Ihr kennt die mehrköpfige Schlange im Hintergrund nicht? Darüber müsst ihr euch keine Gedanken machen.

Viele Spielerinnen und Spieler fiebern dem Release von Dragon's Dogma 2 am 22. März entgegen. Das Rollenspiel gehört aktuell zu den Topsellern auf Steam und steht außerdem dort in den internationalen Wunschlisten auf Platz 5.

Fast 12 Jahre nach dem Release des Vorgängers drängt sich beim Warten allerdings die Frage auf: Muss ich das erste Dragon's Dogma gespielt haben, um die Story von Teil 2 zu verstehen?

Für alte und neue Fans?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Nein, ihr müsst euch nicht an den Vorgänger erinnern, oder ihn auch nur kennen, um Dragon's Dogma 2 zu verstehen. Aber wie können wir das überhaupt wissen, ist doch noch nicht viel über die Story bekannt?

Grund dafür ist, dass die Entwickler bereits angekündigt haben, auf einen alten Trick für Spiele-Fortsetzungen zurückzugreifen: Die Hauptfigur des Rollenspiels hat nämlich ihr Gedächtnis verloren, und weiß quasi nichts über die Welt und deren Geschichte.

In einem Interview sprach der Chefentwickler von Dragon's Dogma 2 darüber, dass ihr Charaktere um euch haben werdet, die euch Dinge erklären und euch auf den neuesten Stand bringen. Explizit erklärte er:

Selbst wenn du Dragon’s Dogma zum ersten Mal spielst, kannst du also gefahrlos eintauchen.

Ohnehin werden die Ereignisse des Vorgängers nicht unbedingt eine große Rolle spielen. Denn laut den Entwicklern spielt das neue Rollenspiel in einer Art Parallelwelt. Dragon's Dogma 2 könnte also sehr losgelöst von Teil Eins sein. Was wir bisher alles über das Rollenspiel wissen, erfahrt ihr natürlich auch in unserem großen Vorschau-Video:

12:57 Dragon's Dogma 2 - Vorschau-Video zum Open-World-Rollenspiel

Um was es genau in der Geschichte von Dragon's Dogma 2 geht, ist bisher noch nicht bekannt. Offenbar wird unser Herz von einem Drachen gestohlen, und wir müssen es zurückholen. Dabei geraten wir in einen Konflikt zwischen dem Menschen-Königreich Vermund und dem Reich der Beastren, Bathtahl.

Wenn ihr das erste Dragon's Dogma trotzdem noch nachholen wollt, bietet sich eine günstige Gelegenheit. Auf Steam ist das Rollenspiel nämlich gerade deutlich günstiger zu haben.

Solltet ihr dagegen keine Zeit mehr für das ganze Spiel haben, könnt ihr bereits kostenlos den Charakter-Editor von Dragon's Dogma 2 ausprobieren und die erstellte Figur später ins fertige Spiel übernehmen. Welche Figuren die Fans hier schon erschaffen haben, könnt ihr euch im obigen Artikel ansehen.