Dragon's Dogma 2 nutzt ein altes Klischee, damit ihr die Story auch ohne den Vorgänger versteht

Wie in so vielen anderen Spielen will das Hirn auch in Dragon's Dogma 2 einfach nicht tun, was es soll.

Vor etwa zwölf Jahren erschien das erste Dragon’s Dogma. Selbst die Spieler von damals erinnern sich bestimmt nicht mehr an jegliche Story-Details, andere haben mit dem Rollenspiel noch gar nichts am Hut gehabt. Damit alle Spieler beim kommenden zweiten Teil einen leichten Einstieg in die Fantasy-Welt haben, wird die Hauptfigur große Erinnerungsschwächen haben.

Im Gespräch mit Gamesradar verrät der Director von Dragon’s Dogma 2, Hideaki Itsuno, wie neue Spieler in die Welt eingeführt werden sollen:

Das Spiel beginnt mit einer Hauptfigur, die ihr Gedächtnis verloren hat. Die Entwickler konnten so Charaktere um dich herum haben, die dir Dinge erklären, um dich auf den neuesten Stand zu bringen. Selbst wenn du Dragon’s Dogma zum ersten Mal spielst, kannst du also gefahrlos eintauchen.

Ob die Geschehnisse des ersten Teils aber überhaupt relevant sind, bleibt abzuwarten - Dragon’s Dogma 2 spielt laut den Aussagen der Entwickler nämlich in einer Parallelwelt, die dem Setting des Vorgängers lediglich sehr ähnlich sieht.

12:54 Dragon's Dogma 2 - Vorschau-Video zu einem der ersten Open-World-Rollenspiele in 2024

Mehr Infos zu Dragon’s Dogma 2

Zur restlichen Story ist noch nicht allzu viel bekannt - ihr befindet euch aber inmitten eines Konfliktes zweier Nationen: dem Menschen-Königreich Vermund und das Reich der Beastren, Bathtahl. Die Hauptfigur ist ein sogenannter Erweckter, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde.

Dabei soll Dragon’s Dogma 2 sehr nah am Vorgänger sein. In unserer Preview war die größte Änderung, die uns anfangs auffiel, das neue spielbare Volk der Beastren.

Am 22. März 2024 soll das heißerwartete Rollenspiel für den PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Dragon’s Dogma 2 wird übrigens bei weitem nicht das erste Spiel sein, das sich dieses Story-Hilfsmittel zunutze macht. Egal ob Zeldas Breath of the Wild, Gothic, Stalker, Fallout: New Vegas, Baldur’s Gate 2, Knights of the Old Republic, Disco Elysium oder auch (der Name verrät es schon) Amnesia. Zahllose Videospielfiguren haben ein Gedächtnis wie eine Eintagsfliege. Fallen euch noch weitere Spiele ein? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare!