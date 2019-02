Regisseur Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) arbeitet derzeit an einer Neuverfilmung des kultigen Science-Fiction-Klassikers Dune - Der Wüstenplanet nach der Buchreihe von Frank Herbert. Inzwischen hat die Suche nach einer Besetzung begonnen und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein neuer prominenter Name mit dem Filmprojekt in Verbindung gebracht wird.

Jason Momoa: Von Khal Drogo zu Aquaman zu Duncan Idaho

Schon jetzt verzeichnet der Film einen beeindruckenden Cast und erhält nun mit Aquaman-Star Jason Momoa einen weiteren prominenten Zuwachs. Der schon aus dem Serienhit Game of Thrones als Krieger Khal Drogo bekannte Hawaiianer kehrt in die Wüste zurück. Im Dune-Film ist er für die Rolle des Duncan Idaho vorgesehen, ein furchtloser Krieger, der für das Haus Atreides kämpft.

Thanos, Drax und weitere Marvel-Darsteller spielen mit

Zur weiteren Besetzung der Neuverfilmung gehört inzwischen Timothée Chalamet als Paul Atreides, Charlotte Rampling (Red Sparrow) als Reverend Mother Mohiam, Oscar Isaac als Duke Atreides und Rebecca Ferguson (Mission: Impossible) als Lady Atreides.

Stellan Skarsgard (Marvels Avengers, Thor) wird zum berüchtigter Oberschurken Baron Harkonnen, mit Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) als sein sadistischer Neffe Glossu Rabban.

In den vergangenen Tagen ist Bond-Bösewicht Javier Bardem als Stilgar dazugestoßen, Anführer eines Fremenstammes vom Planeten Arrakis und treuer Freund von Paul Atreides. Außerdem stellt Spider-Man Star Zendaya die Fremen Kriegerin Chani dar, ebenfalls eine Wegbegleiterin von Paul Atreide.

Auch Marvels Bösewicht Thanos aka Josh Brolin spielt als Gurney Halleck mit, kampferfahrener Schwertmeister aus dem Haus Atreides, der den jungen Paul Atreides zum Kämpfer und Krieger ausbildet.

Kinostart frühestens 2020

Regisseur Denis Villeneuve möchte den Film als Zweitteiler drehen, nach dem ersten Band der Buchreihe von Frank Herbert. Bei Erfolg könnten noch weitere Filme folgen. Gedreht werden soll noch in diesem Jahr. Wann der neue Dune-Film schließlich in die Kinos kommt, steht noch aus.

Themenwoche auf GamePro: Postapokalypse - Wir lassen die Welt untergehen!