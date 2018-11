Das Content-Update 6.30 von Fortnite führte vor Kurzem nicht nur einen neuen zeitlich begrenzten Modus namens »Wildwest« ein, sondern ganz im Stile des Wilden Westens auch eine neue Waffe: Dynamit.

Nicht mal eine Stunde nachdem der Patch live ging, musste Epic die brennende Lunte allerdings auspusten und das Dynamit wieder aus dem Spiel entfernen. Das explosive Item sorgte nämlich bei vielen Spielern für Spielabstürze. Per Twitter teilten die Entwickler mit, dass sie das Dynamit vorerst deaktiviert haben, um das Problem zu beseitigen.

Und eine weitere Stunde später musste auch noch eine weitere Waffe dran glauben: Auch die Minigun (alias »Mounted Turret«) musste aus dem Wildwest-Modus entfernt werden, weil sie in den Augen vieler Spieler zu stark war.

Allzu lang mussten Fortnite-Fans allerdings nicht auf die Rückkehr der beiden Waffen warten. Wie Epic via Twitter und Reddit verkündete, wurden sowohl das Dynamit als auch die Minigun durch einen Hotfix überarbeitet und sind nun wieder im Spiel zu finden.

Boom! We’ve re-enabled Dynamite as well as made some adjustments to the Mounted Turret.



Head over to the link for more details: https://t.co/epzLxDQbLa?