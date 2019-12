Das Entwicklerstudio Petroglyph, welches 2003 von Ex-Westwood-Mitarbeitern gegründet wurde, arbeitet momentan neben Command & Conquer Remastered an einem weiteren Titel. Das vor kurzem angekündigte Earthbreakers soll eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Ego-Shooter, sowie ein geistiger Nachfolger zu Command & Conquer: Renegade werden.

Das soll Earthbreakers bieten

Auf der Steam-Seite des Titels lassen sich bereits erste Informationen zu Inhalt und Gameplay von Earthbreakers finden. In jedem Match sollen zwei Teams aus bis zu 32 Spielern gegeneinander antreten und in Cel-Shading-Optik um Territorien und die seltene Ressource Vilothyte kämpfen. Die Spieler haben dabei die Wahl aus zwölf Infanterieklassen - so bekriegen sich beispielsweise Soldaten an vorderster Front und Techniker reparieren Fahrzeuge und heilen Teamkameraden.

Außerdem sind momentan sechs verschiedene Kampffahrzeuge geplant, die vom leichten Truppentransporter bis zum mächtigen Artilleriepanzer reichen. Auch wird es, ganz wie in C&C Renegade, satellitengesteuerte Superwaffen geben. Damals konnten die Spieler die feindliche Basis mit Atombomben und Ionenkanonen in Schutt und Asche legen.

Eine wichtige Rolle wird auch der Basisbau spielen: Als Team entscheidet man gemeinsam, welches Gebäude als nächstes errichtet werden soll. Während eine Fabrik etwa neue Fahrzeuge und eine Kaserne stärkere Infanterieklassen freischaltet, stärken Mauern und Geschütztürme die Verteidigung eures Stützpunktes. Insgesamt sollen elf verschiedene Bauwerke zur Verfügung stehen, von denen man neun nur in Koordination mit seinen Teammitgliedern errichten kann.

C&C Renegade bekam bereits ein Remake

Ein genaues Release-Datum für Earthbreakers existiert bislang noch nicht, die Entwickler planen aber mit einer Veröffentlichung im Jahr 2020 - ob als Early Access oder finales Produkt, ist bislang noch nicht bekannt.

Wer nun allerdings Lust auf diese Art von Spiel bekommen hat, kann sich Renegade X anschauen - das Fan-Remake ist 2014 erschienen und wird auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt. Ein Bild davon könnt ihr euch im Test-Video zur Multiplayer-Beta machen:

Mehr zum Thema: