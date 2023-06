Ein tolles Open-World-Spiel mit 91 Prozent positiven Reviews gibt's gerade für günstige 5 Euro

Open World mit Autos, Explosionen und viel Sand: Mad Max ist die fünf Euro im GOG-Sale allemal wert.

Wir haben hier einen Running Gag in der GameStar-Redaktion: Wann immer es einen Steam Sale oder sonst irgendein Angebot für günstige Videospiele gibt, ist Kollege Valentin Aschenbrenner sofort zur Stelle, um Mad Max zu empfehlen.

Und er ist nicht der einzige: Auf Steam hat Mad Max 91 Prozent positive User-Reviews. Doch nicht etwa dort gibt's das Action-Adventure gerade unschlagbar günstig, sondern bei GOG.com. Und das heißt: Ihr bekommt eine DRM-freie Version. Für glatte fünf Euro.

Was ist Mad Max?

Mad Max ist eine von den Filmen entkoppelte Adaption der berühmten Figur, die in einem postapokalyptischen Setting mit Fäusten und einem rempelfreudigen Auto allerlei Bösewichter zu Boden ringt.

Die Open World ist dabei riesig (Spielzeit um die 60 Stunden für 100 Prozent) und bietet für ein Wüstenszenario überraschend viel Abwechslung mit verschiedenen Biomen und auch heute noch schicken Panoramen. Schaut euch doch mal das Testvideo von damals an:

5:49 Mad Max im Test-Video

Warum sich Mad Max für fünf Euro lohnt

Perfekt ist Mad Max allerdings nicht, Entwickler Avalanche Studios setzt beim Abräumen der Map-Icons auf die immer gleichen Aktivitäten. Das kann es einem beim ewigen Schrottsammeln für Upgrades schon mal ein bisschen monoton werden.

Zum Release 2015 schrieb der Autor dieser Zeilen einst für ein anderes Magazin über Mad Max: »Zwar kann es in keiner Disziplin mit den großen Konkurrenten mithalten, aber die Mischung aus Endzeit-Atmosphäre, Autogefechten und gewohnt spaßigen Freeflow-Nahkämpfen hat dennoch was für sich. Fans der Vorlage müssen eh zugreifen.«

Jetzt auch Lust auf Mad Max bekommen? Dann nichts wie ab zum Angebot bei GOG.com. Dort steht das Spiel übrigens mit 4,3 von maximal 5 Sternen in der Gunst der Käufer.

Mad Max - Screenshots ansehen

Aber was wäre das für ein Sale-Artikel, wenn wir an dieser Stelle nicht auch Valentin zu Wort kommen lassen würden. Also Vorhang auf: »Hinter dem Steuer eines V8-Schlachtschiffs durch eine wunderschöne Postapokalypse zu brettern - immer auf der Suche nach Benzin, immer auf der Suche nach Ersatzteilen. Damit ist Mad Max eines der wenigen Lizenzspielen, welches meiner den Geist der Vorlage auf den Punkt bringt.«