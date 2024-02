El Dorado: Einen Teil des Aufbauspiels mit exotischem Szenario gibt's jetzt kostenlos bei Steam

Im Aufbauspiel El Dorado wird's düster, denn Menschenopfer gehören hier zum Alltag.

Fans von Anno 1800 aufgepasst: Auf Steam gibt es seit Kurzem ein neues Städtebauspiel, das genau euren Geschmack treffen könnte!

Noch vor dem offiziellen Start bietet das Aufbauspiel El Dorado: The Golden City Builder einen kostenlosen Vorgeschmack auf das, was euch im finalen Spiel erwartet. Auf Steam steht ab sofort eine Prolog-Demo zur Verfügung, in der ihr Siedlungen errichten, Götter besänftigen und die Stadt Yucatan erobern könnt - und das alles, ohne einen Cent echtes Geld auszugeben.

Das macht El Dorado besonders

Worum geht's in El Dorado? Das vom polnischen Studio Gameparic entwickelte Spiel positioniert sich als strategisches Städtebauspiel, in dem ihr euer Imperium durch friedliche Verhandlungen oder durch Krieg vergrößern können.

1:08 El Dorado: The Golden City Builder möchte uns selbst die legendäre Stadt errichten lassen

El Dorado bietet dabei grundlegende Spielmechaniken, die aus anderen Städtebausimulationen bekannt sind. Etwa das Ressourcenmanagement, taktische Stadtplanung und das Wohlergehen und die Zufriedenheit der Bevölkerung, um die ihr euch jederzeit kümmern müsst.

Doch ein besonderes Spielprinzip hebt es von der Konkurrenz ab: die Besänftigung der Götter. Ihr könnt nämlich eure Bürger opfern, um die Götter gnädig zu stimmen und zu verhindern, dass sie die Zivilisation mit katastrophalen Ereignissen wie verheerenden Blitzschlägen heimsuchen. Wer sich gegen solche Opfer entscheidet, muss mit dem Zorn der Götter rechnen.

Der kostenlose Prolog von El Dorado: The Golden City Builder steht ab sofort als Download auf Steam zur Verfügung. Dort kann das Spiel auch direkt auf euren Wunschzettel gepackt werden.

Hinweis zum Publisher Hinter dem Projekt steht der kontroverse Publisher Playway, der seine unzähligen Spiele unter diversen Namen wie Rock Game oder Games Incubator ankündigt. Insgesamt sollen über 130 verschiedene Studios für Playway arbeiten. Der Publisher steht in der Kritik, weil viele der Titel seit Jahren in Entwicklung sind und niemals erscheinen könnten, weil sie womöglich gar nicht echt sind. Mehr dazu lest ihr in unserem Report: Mehr zum Thema Über 100 neue Spiele stammen von einer einzigen, unbekannten Firma von Natalie Schermann

Wann erscheint das fertige Spiel? Ein offizieller Veröffentlichungstermin ist aktuell noch nicht bekannt, sodass der Prolog vorerst die einzige Möglichkeit bleiben wird, das Aufbauspiel mit dem außergewöhnlichen Setting selbst auszuprobieren.

Wie gefällt euch das exotische Szenario von El Dorado? Spannend? Oder habt ihr so langsam die Nase voll von Aufbauspielen, in denen euch ständig Katastrophen jeglicher Art die mühselig aufgebaute Stadt zerstören? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!