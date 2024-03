Der Anfang von Elden Ring war mal ganz anders: Fan stellt geheimes Intro wieder her

Ursprünglich solltet ihr in Elden Ring nicht in einer düsteren Höhle starten.

Der Anfang von Elden Ring wurde seit seinem Release im Frühjahr 2022 millionenfach Fach gespielt und ist daher mehr als bekannt. Doch wie nun ein Dataminer herausgefunden hat, sollte das Soulslike ursprünglich nicht nur ein anderes Intro haben, sondern an einem ganz anderen Ort starten. Alle Infos dazu sowie die rekonstruierte Videosequenzfindet ihr in diesem Artikel.

Eigentlich solltet ihr stranden

In der aktuellen Version startet ihr bekanntermaßen in der Kapelle der Erwartung . Diese verlasst ihr jedoch nicht lebendig, weswegen ihr in der finsteren Höhle des Wissens wiederaufersteht. Dort erhaltet ihr Besuch von Melina und ihren treuen Gefährten Torrent.

Wie der Dataminer und Youtuber Sekiro Dubi nun anhand von Karten aus dem Network Test herausgefunden hat, war das nicht immer so. Ursprünglich solltet ihr nämlich am Strand unter den Küstenruinen im Süden Limgraves aufwachen.

Alternative Videosequenzen: Außerdem sollte der Besuch von Melina und ihrem Gefährten von einer ganz anderen Videosequenz begleitet werden. Diese konnte Dubi glücklicherweise rekonstruieren. Und das sogar mit zwei alternativen Dialogen. Das vollständige Video seht ihr unter diesem Text. Die alternativen Videosequenzen beginnen bei Minute 1:49.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So wäre der Anfang verlaufen: Wenn das Abenteuer am Strand starten würde, wäre die erste Person, die ihr trefft, ein Kaiden-Söldner, der zusammen mit seinem Wolf an einem Lagerfeuer rastet. Anschließend erreicht ihr den Friedhof der Gestrandeten . Dessen Name ist, wie Dubi selbst anmerkt, in diesem Fall ein sehr passender Name.

Weitere interessante Beiträge von GameStar.de findet ihr hier:

Was haltet ihr von dem alternativen Anfang und den dazugehörenden Videosequenzen? Hättet ihr die ursprüngliche Version besser gefunden oder geht ihr doch lieber mit der aktuellen Version? Hätte die ursprüngliche Version eurer Meinung nach mehr Sinn ergeben? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, daher schreibt sie gerne in die Kommentare!