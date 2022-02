Wer ein Spiel von From Software startet und nicht mit Qualen rechnet, unterliegt schon ganz grundlegend einem Denkfehler. Aber es geht immer schlimmer, das zeigt Elden Ring auf besonders fiese Weise. Hinter einer vermeintlich harmlosen Belohnung kann sich auch eine Strafe verbergen, die euch in den Hintern beißt, wenn ihr nicht darüber Bescheid wisst.

Trotzdem warnen wir euch vor unserer Warnung: Wenn ihr alles selbst erleben möchtet, womit euch Elden Souls gerne geißeln möchte, lest lieber nicht weiter. Die folgenden Absätze enthalten leichte Spoiler zu einer versteckten Spielmechanik.

Wenn euch milde Spoiler nur ein müdes Lächeln abringen, schaut doch unser schmuckes Testvideo zum Meisterwerk von From Software:

Ort der Qualen

Okäse, dann klären wir euch mal auf, wovon ihr in Elden Ring besser gepflegt Abstand haltet, wenn ihr euch nicht schon zu Spielbeginn unnötig peinigen möchtet.

Ihr könnt in Elden Ring quasi das Äquivalent zu der freundlichen Anfängerhöhle ganz zu Beginn des Spiels finden. Wobei finden zu freundlich ausgedrückt wäre. Eher so: Ihr könnt in eine fiese Anfängerfalle tappen, wenn ihr nicht aufpasst!

Wie PC Gamer herausgefunden hat, wartet nahe des ersten Ortes der Gnade in Limgrave eine Ruine: Die Dragon-burned Ruines. Ihr findet den Ort westlich des Wiederbelebungspunkts, inmitten eines sumpfigen Sees. Ihr könnt also bereits nach wenigen Spielminuten in die Falle stolpern. Und dann habt ihr ein Problem.

Das erwartet euch

Ihr findet an besagtem Ort eine Truhe in einem unterirdischen Gewölbe, wie sie an vielen Orten mit Beute locken. Doch anstatt euch zu belohnen, bestraft euch Elden Ring für das Finden.

Sobald ihr die Kiste öffnet, umschließen euch Rauchschwaden und das wahre Wesen der Truhe offenbart sich: Sie teleportiert euch in eine ferne Höhle namens Sellia Crystal Tunnel, die vor garstigen Monstern nur so wimmelt. Steinerne Feinde zeigen sich von vielen Schwertangriffen unbeeindruckt. Laut PC Gamer lassen sie sich zumindest mit dem zweihändigen Angriff verletzen.

Und ihr kommt so einfach nicht aus dem Dungeon raus, da ihr euch nicht einfach zu einem Ort der Gnade zurück teleportieren könnt. Euch bleibt also nichts übrig, außer euch schleichend, rennend oder kämpfend den Weg ins Freie zu erarbeiten, bevor ihr diesen Ort wieder verlassen könnt.

Aber vielleicht ist die verräterische Schatzkiste ja genau das Richtige für gelangweilte Souls-Veteranen, denen durch den freundlicheren Ansatz von Elden Ring die nötige Hardcore-Erfahrung fehlt? Werdet ihr den Ort wie die Pest meiden oder freudig trällernd aufsuchen?

