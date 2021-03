Elden Ring hat ein Lebenszeichen gesendet! Laut Berichten von den Brachen-Insidern Jason Schreier und Jeff Grubb wird es schon sehr bald endlich Neuigkeiten zum neuen Rollenspiel von From Software und Autor George R.R. Martin geben - vielleicht sogar schon im März.

Gleich vorweg: Microsoft selbst hat bereits klargestellt, dass Elden Ring kein Teil eines Xbox Events im März sein wird. Die Hinweise auf neues Material zum Spiel verdichten sich aber dennoch.

Am 28. Januar schrieb Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier einen Tweet zum heiß erwarteten Elden Ring:

"Ich weiß, dass viele Leute verzweifelt auf Elden-Ring-Neuigkeiten warten. Ich weiß nicht viel darüber (außer dass es ein Stück verschoben wurde). Aber es fliegen einige starke Hinweise herum, dass das Spiel relativ bald gezeigt wird. Es wird keinen Winds of Winter abziehen. Elden Ring hat tatsächlich Seiten. "

Journalist Jeff Grubb wurde sogar noch konkreter, als er in seinem Podcast über Elden Ring sprach. Darin nennt er den März als Zeitraum für neue Inhalte zum Spiel: »Es war eine Kombination aus Quellen, die mir die Zuversicht gegeben haben, dass Elden Ring Ende März [gezeigt wird].«

Daran habe sich nichts geändert, er räumt aber ebenfalls ein, dass er die genauen Pläne nicht kennt und nichts in Stein gemeißelt ist. Er ist sich aber sicher: »Ihr werdet nicht lange warten müssen.« Bei Minute 37:30 im verlinkten Video könnt ihr selbst hören, wie Grubb über Elden Ring spricht:

Danach lag die Vermutung nahe, dass Elden Ring vielleicht einen Platz in einem Xbox-Showcase im März bekommen wird. Das hat Microsoft-Marketing-Manager Aaron Greenberg aber mittlerweile in einem Tweet dementiert:

"Nur um die Erwartungen festzulegen: Das wird nicht passieren. Es gibt immer Dinge, die wir in Arbeit haben, aber nichts, was in Kürze kommt und Spielankündigungen oder Weltpremieren wie diese beinhalten würde."