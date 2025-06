The Elder Scrolls: Warum eine schäbige Gabel, die nichts als Ärger einbringt, in fast jedem Teil der Rollenspiel-Reihe vorkommt

Deadraprinz Sheogorath und seine liebste Gabel. Der Herrscher der Zitternden Inseln macht euch in so ziemlich jedem Elder-Scrolls-Teil Ärger.

Der deadrische Prinz Sheogorath gehört bereits seit seinem ersten Auftritt im zweiten Serienteil Daggerfall zu einem der größten Fan-Lieblinge der Elder-Scrolls-Community. Mit seiner charmant-exzentrischen Art und seinem speziellen Sinn für Humor schaffte sich der Fürst des Wahnsinns einen festen Platz in den Herzen der Spieler.

Dazu gehört auch, die Spieler immer wieder auf scheinbar völlig sinnlose Missionen zu schicken - einfach nur, um sich über die vergeblichen Anstrengungen der Sterblichen zu amüsieren. Eine besondere Rolle spielt dabei eine scheinbar nutzlose Gabel.

Die Gabel der Gänsehaut

In The Elder Scrolls 3: Morrowind schickt euch Sheogorath nämlich mit dem Auftrag aus, einen riesigen Netch-Bullen zu erlegen. Allerdings gibt er euch dazu nur ein denkbar ungeeignetes Werkzeug an die Hand. Die Gabel der Gänsehaut , die ihr einem armen Argonier abnehmt.

Die Gabel verursacht jedoch nur lächerliche 2-3 Schadenspunkte pro Schlag. Die Wahrscheinlichkeit ist also ziemlich groß, dass die Gabel kaputtgeht, bevor ihr den Netch erlegt habt. Und sie hat noch einen zusätzlichen hilfreichen Nebeneffekt: Sie entzieht euch konstant 200 Punkte Magicka; als Magier habt ihr mit der Gabel also gleich doppelt verloren.

Schließt ihr die Quest trotzdem erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür von Sheogorath den mächtigen Speer der bitteren Gnade, der Schaden reflektiert und einen Sturm-Atronach beschwört.

In Oblivion bekam Sheogorath mit Shivering Isles dann schließlich einen eigenen DLC spendiert. Kaum verwunderlich also, dass die Entwickler die Gabel der Gänsehaut als Quest-Item für die gleichnamige Nebenmission zurückbrachten.

Der psychisch kranke Argonier Großkopf, aus dessen Besitz ihr die Gabel bereits in Morrowind entwendet, bittet euch in der Oblivion-Erweiterung um Hilfe, sein geliebtes Essbesteck wiederzufinden. Auch hier schädigt die Gabel allerdings eure Magicka-Regeneration. Gespräche mit Großkopf lassen vermuten, dass ihm die Gabel über die Jahre immer wieder von Anhängern von Sheogorath gestohlen wurde.

Im fünften Serienteil Skyrim wurde die Gabel zwar nicht direkt von den Entwicklern, wohl aber von einem verifizierten Mod-Autor zurückgebracht. Mit der Creation-Club-Mod Staff of Sheogorath könnt ihr die Gabel auf Solstheim finden und mit ihr abermals auf Netch-Jagd gehen. Auch hier verursacht die Gabel allerdings kaum Schaden und ist auch sonst weitgehend nutzlos.

Im ungeliebten Mobile-Ableger The Elder Scrolls: Blades ist die Gabel ebenfalls als Artefakt dabei. Und im Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends gibt es eine Karte, die auch die Gabel der Gänsehaut darstellt.

Dass dieses scheinbar sinnlose Stück Besteck in fast jedem modernen Elder-Scrolls-Ableger auftaucht, ist als nostalgischer Verweis auf Morrowind zu verstehen. Der humorvoll-absurde Charakter von Sheogorath hat der Gabel eine ikonische Stellung im Elder-Scolls-Lore verschafft. Gerüchten zufolge stammt die Idee zur Gabel der Gänsehaut übrigens aus der Feder von Morrowind Lead Designers Ken Rolston, der einfach ein bisschen Chaos im Spiel säen wollte; Belege dafür gibt es allerdings keine.

Wer weiß, ob die Gabel ihren Weg auch in den kommenden sechsten Elder-Scrolls-Teil finden wird. Wir vermuten es zwar schwer, doch die Antwort werden wir wohl erst in einigen Jahren erfahren.