The Elder Scrolls: Einen legendären Charakter gibt es nur, weil ein Entwickler ständig gelogen hat

In Oblivion Remastered konnten wir M'aiq bisher noch nicht finden, deshalb seht ihr hier einen anderen Khajiit.

Auch wenn The Elder Scrolls in erster Linie für seine großen Open-World-Sandboxen bekannt ist, begegnen uns auch immer wieder unvergessliche Charakter, die fast alle Spielerinnen und Spieler kennen: Da wären etwa Caius Cosades, der Anführer der Klingen Morrowind, der Adoring Fan aus Oblivion oder der allseits beliebte Nazeem, der in Skyrim das Wolkenviertel von Weißlauf bewohnt.

Ein Fanliebling ist aber definitiv auch Mai'q der Lügner: Dieser Khajiit ist seit Morrowind in jedem Hauptspiel der Reihe (und Elder Scrolls Online) anzutreffen und gibt uns seine wunderlichen Weisheiten mit auf den Weg.

M'aiq weiß viele Dinge

Schon der Beiname von M'aiq deutet darauf hin, dass er es mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt. Dahinter steckt ein Scherz der Elder-Scrolls-Entwickler. Benannt ist M'aiq nach Mike Lipari, der für Bethesda an Morrowind arbeitete.

In einem Interview erklärte Chefentwickler Todd Howard vor vielen Jahren, dass Lipari einer der nettesten und am härtesten arbeitenden Leute im Team war, aber auch immer wieder beim Lügen erwischt wurde. Deshalb verewigte man ihn im Spiel als den lügenden Khajiit.

Tatsächlich erzählt M'aiq aber nicht einfach nur Lügen. Oft sind seine Kommentare auch Hinweise auf versteckte Features oder Anspielungen auf die Entwicklungsgeschichte des Spiels. Hier ein paar Beispiele seiner Weisheiten:

Drachen? Sie sind überall! Aber man muss sehr hoch fliegen, um sie zu sehen. Die näher am Boden sind sehr schwer zu sehen, weil sie unsichtbar sind. Mai'q in Morrowind

In Morrowind gibt es keine Drachen, diese Aussage von M'aiq ist tatsächlich frei erfunden. Aber um fair zu sein: Im selben Spiel weist der Khajiit auch wahrheitsgemäß auf den Startort einer daedrischen Quest hin.

Manche Leute wollen ihre Waffen werfen. Das klingt für M'aiq dämlich. Wenn man seine Waffe behält, braucht man nur eine. M'aiq in Oblivion

In Oblivion gibt es anders als in Morrowind keine Wurfwaffen mehr. Ebenso wie die abgeschaffte Levitation wurde das von einigen Fans kritisiert.

Himmelsrand war einst das Land vieler Schmetterlinge. Heute nicht mehr. M'aiq in Skyrim

Eine Anspielung auf einen Bug während der Entwicklung, bei dem Schmetterlinge die Spielwelt fluteten. Nicht der einzige Fall, in dem Insekten für Ärger sorgten:

In Oblivion hat M'aiq übrigens eine geheime Mission: Er ist darauf programmiert, stets dem nächsten Greifzirkel hinterherzujagen. Es handelt sich um einen Gegenstand, der sich überall in der Welt finden lässt, aber keinen wirklichen Zweck hat. Warum M'aiq die Greifzirkel unbedingt haben will, weiß niemand so genau.

Generell ranken sich viele Fragen und Theorien um den legendären Khajiit. So fragen sich viele Spielerinnen und Spieler, ob M'aiq in allen Elder-Scrolls-Spielen dieselbe Person ist. Angesichts der durchschnittlichen Lebensdauer seiner Art scheint das aber sehr unwahrscheinlich zu sein. Es sei denn, die Fan-Theorie trifft zu, die besagt dass er ein daedrischer Prinz (eine Art Gott) ist.