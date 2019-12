Elex 2: Piranha Bytes liefert Hinweis auf Ankündigung 2020

Auf Steam könnt ihr seit kurzem ganz unerwartet ein Remake des ersten Gothic anspielen. Das wird allerdings nicht vom Entwickler des Originals - Piranha Bytes - entwickelt, sondern von THQ. Was macht Piranha Bytes also derzeit? Wie das Team auf Twitter erklärt, bereiten sie sich auf die Ankündigung eines Rollenspiels vor. Und das wird den bisherigen Informationen nach Elex 2.

Auf Twitter heißt es von der Spieleschmiede, dass man derzeit an einem neuen Rollenspiel arbeite und die Vorstellung aktuell für das Jahr 2020 geplant ist. Weitere Informationen zu dem kommenden Titel nennen sie nicht.

1/4 We at Piranha Bytes are currently working high motivated with the entire team on a new RPG. At the moment we are focused on our own work, because we develop RPGs with passion and are looking forward to show you our own game. The announcement is scheduled for 2020!