Elex 2: Der erste Patch ist da und behebt lästige Grafikfehler

Eine Woche nach Release hat Elex 2 seinen ersten Patch: Das Update 1 behebt laut Entwickler Piranha Bytes vor allem Grafikfehler und mindert das Screen Tearing auf PC und PS4/PS5. Der Download erfolgt automatisch vor dem nächsten Spielstart auf Steam oder der Konsole.

Besonders wichtig ist der Patch für alle Besitzer einer Grafikkarte mit AMDs Vega-Chipsatz. Denn auf diesen Rechnern ließ sich Elex 2 bis dato nicht spielen, es wurde nur die Skybox angezeigt. Das führte zusammen mit teils flackernden und verschwindenden Objekten im Spiel dazu, dass wir unsere Wertung nachträglich runtersetzen mussten:

Die spielerischen Qualitäten (und Probleme) des Open-World-Rollenspiels fassen wir zudem im Testvideo für euch zusammen:

Die Patch Notes sind kurz und bündig:

Probleme mit bestimmten Grafikkarten behoben (insbesondere Vega-Chipsets)

Probleme mit Screen Tearing (zerreißender Bildschirm) behoben

Größe der Meshes (3D-Modelle) reduziert

Größe des Mesh-Zwischenspeichers erhöht

Bug behoben, durch den der Mesh-Zwischenspeicher mit der Zeit fragmentiert wurde

Bug behoben in Verbindung mit dem Controller-Support

Verschiedene kleinere Bugs behoben

Was bedeutet das? Ein (von uns angefragtes) Statement von Publisher THQ Nordic steht noch aus, aber die Änderungen an den Meshes und dem Cache/Zwischenspeicher dürften der Performance von Elex 2 zugute kommen. Außerdem dürften sie die Problematik der in Zwischensequenzen und während des Spielens ein- und ausgeblendeten Körperteile der 3D-Modelle entschärfen.

Wenn ihr auf den Patch gewartet habt, um so richtig mit Elex 2 loszulegen, dann empfehlen wir euch entweder einen Blick in unser Sonderheft oder die vielen Online-Guides zu Elex 2 bei GameStar. Unter anderem haben wir eine interaktive Karte der Spielwelt für euch entstellt und geben wertvolle Einsteigertipps:

Wie geht es jetzt weiter?

Entwickler Piranha Bytes arbeitet weiter am Spiel; neue Patches für Elex 2 sollen laut THQ Nordic »so bald wie möglich« folgen. Wenn euch Bugs oder Probleme auffallen, könnt ihr diese direkt an die Programmierer melden.

Wir werden diese News mit einer offiziellen Erklärung zu den Mesh-Änderungen aktualisieren, sobald sie uns vorliegt. Bis dahin fragen wir euch: Habt ihr mit dem Patch Veränderungen festgestellt? Wie läuft Elex 2 mit dem ersten Update für euch?