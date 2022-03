Elex 2 ist am 1. März erschienen und spaltet offenbar auch die Fans von Piranha Bytes: In den Steam-Bewertungen zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. Einige Rezensionen zeigen sich enttäuscht und sehen teilweise sogar einen Rückschritt im Vergleich zum Vorgänger. Andere dagegen bleiben ihrem Lieblings-Entwickler weiter treu.

Wie gut uns Elex 2 gefallen hat erfahrt ihr natürlich in unserem Test-Video, wenn ihr lieber lest, gibt es den Test natürlich auch in schriftlicher Form.

Viel Freude, aber auch Enttäuschung

Bisher kommt Elex 2 bei ungefähr 800 Rezension auf 70 Prozent positive Bewertungen, was bei Steam einem größtenteils positiv entspricht. Damit kommt Elex 2 geringfügig schlechter weg als sein Vorgänger, der noch 72 positive Bewertungen verzeichnen konnte. Sieht man sich die Rezensionen im Detail an, erkennt man schnell, wieso einige Daumen nach unten zeigen.

Veraltete Technik

Während Open World und Story kaum Kritiker finden, sind sich viele Rezensenten auf Steam bei einer anderen Sache einig: Die Technik von Elex 2 ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Kritisiert werden hakelige Kämpfe, unrealistische Animationen und Charaktermodelle, sowie die Performance. Nicht zuletzt sorgt auch die neue Kameraführung für Enttäuschung. So schreibt etwa Steam-Nutzer Venum:

Sorry, aber die Kameraführung ist eine Katastrophe, viel zu nah und keine Einstellungen möglich? Warum habt ihr das verändert?

Einige Spielerinnen und Spieler sind sogar der Meinung, dass Elex 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger teilweise deutlich schlechter abschneidet. Steam-Nutzer Stranger schreibt etwa:

Die NPCs sehen aus wie aus Plastik. [...] Die Rückblenden sind Cutscenes aus Elex 1 und gerade dort fällt auf, dass die Figurengrafik schlechter geworden ist.

Die Verfasser einiger Reviews geben auch an, nur äußerst ungern eine negative Bewertung zu hinterlassen und eigentlich Fans der Entwickler und ihrer Spiele zu sein. So schreibt zum Beispiel stefan71242, den sowohl die Performance, als auch die Grafik und die Kämpfe enttäuschten:

Vorneweg: Ich bin ein Fan der Spiele von Piranha-Bytes und habe Risen 1, 2 und 3 sowie Elex 1 sehr viele Stunden gespielt und war begeistert. [...] Elex 2 ist aktuell definitiv kein großer Sprung, sondern stellenweise für mich sogar ein Rückschritt (Grafik, Kämpfe, Performance). Ich werde das Spiel jetzt zur Seite legen und dann auf 1-2 Patches hoffen.

Trotz allem viel Begeisterung

Auf der anderen Seite gibt es immer noch mehr als zwei Drittel positive Rezensionen. Viele Spieler haben offensichtlich ihren Spaß, auch wenn einige von ihnen durchaus Probleme des Spiels aufgreifen. Ratea Xdark fallen etwa auch Grafik und die Mimik der Charaktere negativ auf, trotzdem gibt es einen Daumen hoch:

Ich bin etwas zwiegespalten, ob ich es eine Empfehlung nennen würde, da ich das Game eher als in Ordnung einsortieren würde. Mir macht es Spaß, auch wenn es manche Mängel hat und nicht für jedermann geeignet ist.

Auch tanteslam empfielt Elex 2 trotz der Schwächen des Spiels:

Ja, ein bisschen altbacken, aber man ist wieder in einer Gothic Welt, die eben nicht perfekt ist. Mir persönlich ist das wurscht, Hauptsache die Stimmung passt und das tut sie.

Manche Rezensionen verbinden ihre Empfehlung auch mit einem Aufruf an die Entwickler, vorhandene Probleme zu beseitigen: So schreibt piuupiuu:

Männers, das Spiel ist in Ordnung. Ich kaufe alles, was ihr auf den Markt bringt. Ihr habt meine Kindheit geprägt. [...] Aber ihr müsst wirklich etwas an der Grafik verändern.

Einige Spielerinnen und Spieler können auch die Kritik anderer kaum oder gar nicht nachvollziehen und geben eine positive Bewertung ohne wenn und aber ab. Insgesamt zeigen die Steam-Rezensionen, das Piranha Bytes gerade in Deutschland eine große und treue Fangemeinde hat - die aber zum Teil auch enttäuscht ist von Elex 2.

