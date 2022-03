Elex 2 im Wertungsspiegel: International hat es das Rollenspiel schwer

Nach einigen Jahren des Wartens dürfen Fans der Spiele aus dem Hause Piranha Bytes ab dem 1. März 2022 endlich die Tage (und Nächte) mit Elex 2 verbringen. Das Rollenspiel tritt ganz in die Fußstapfen des 2017 erschienenen Vorgängers und teilt sich sogar zu großen Teilen die gleiche faszinierende Spielwelt:

Aber wie urteilt die internationale Fachpresse? Immerhin haben es Spiele aus Deutschland ohnehin meist schwer auf der weltweiten Bühne und die Piranha-Bytes-Titel sind berühmt-berüchtigt für ihre Eigenarten, die man entweder aus ganzem Herzen liebt oder eine sofortige Abwehrhaltung auslösen.

Bei Metacritic kommt Elex 2 derzeit auf einen aggregierten Score von mittelprächtigen 66 Punkten, die sich aus bislang 14 Rezensionen zusammensetzen. Auch bei Opencritic sieht das Bild ähnlich aus. Hier werden bereits 30 Rezensionen aufgeführt, die unter dem Strich einen Durchschnitt von 70 Punkten ergeben. Genug Material, um ein großes und vor allem repräsentatives Meinungsbild zu erstellen.

Elex 2: Die internationalen Wertungen im Überblick

Beginnen wir wie gewohnt mit einer Auflistung der Wertungen einiger Fachportale:

Publikation Wertung GamingTrend 80 GameStar 80 Gamespace 75 Sector.sk 75 IGN Italia 73 PC Games 70 Gamepressure 70 COGconnected 70 CD-Action 65 GameWatcher 65 Games.cz 60 New Game Network 60 God is a Geek 50 Wellplayed 30

Was sagen die internationalen Tests?

Die obige Tabelle dürfte bereits auf den ersten Blick klarmachen, dass Elex 2 nur mittelprächtige Noten kassiert. Schauen wir uns nun noch im Detail an, welche Aspekte besonders gelobt oder kritisiert werden.

Was wird gelobt? Vor allem die facettenreiche Spielwelt wird immer wieder als Pluspunkt genannt, so auch von der Website Gamespace. Dort wird im Fazit zudem allen Neulingen geraten, sich zunächst einige Videos zum Vorgänger anzuschauen, bevor man die Kaufentscheidung fällt:

Wenn ihr neu zur Serie hinzustoßt, solltet ihr euch Youtube-Videos vom ersten Elex anschauen, bevor ihr in eine interessante, vielfältige Welt abtaucht, die jedoch von Performance- und Grafikproblemen geplagt wird.

Cassie Peterson von der Website GamingTrend verliert fast nur gute Worte über Elex 2, rät aber ebenfalls dazu, die Vorgänger zumindest grob zu kennen:

Zusammengefasst ist Elex 2 eine Wucht, sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Piranha Bytes baut auf dem auf, was man mit Elex 1 erzielt hat, und erweitert die Welt, die selbstständig und wegen eures Characters lebt und atmet. Abgesehen von kleinen technischen Problemen ist das Spiel einwandfrei. Ich denke, Elex 2 kann man auch gut verstehen, ohne den Vorgänger gespielt zu haben. Wenn man aber alle Anspielungen verstehen möchte, sollte man sich zumindest ein Recap-Video anschauen.

Was wird kritisiert? Wo Licht, da bekanntlich auch Schatten, und im Falle von Elex 2 kann man sich den Sonnenschirm wohl sparen. Alex Varankou von der Website New Game Network etwa sieht vor allem in puncto Grafik und Kampfsystem Nachholbedarf:

Elex 2 hat eine unverwechselbare Herangehensweise an das Game Design eines Rollenspiels und eine unterhaltsame Story, doch während es zwar endlich den Trend durchbricht, zum Start mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, muss noch viel Arbeit in die Qualität der Kämpfe und der Präsentation gesteckt werden.

Giancarlo Saldana von Gamepressure stört sich vor allem an der Benutzeroberfläche, die das Verfolgen der zahlreichen Quests etwas umständlich mache:

Elex 2 ist visuell uninspiriert und lässt eine kompetente UI vermissen, die das Verfolgen und Abschließen der Fülle an Quests angenehm gestaltet. Die Optik ist ebenfalls trist für ein Spiel, dessen Welt gefüllt ist mit interessanten Menschen, die man treffen kann, und zahlreichen Orten zum Erkunden. Wenn man aber diesen anfänglichen Shock überwunden hat, wird man feststellen, dass Elex 2 ein solides Rollenspiel mit einer einzigartigen Story ist und im Laufe der Zeit immer besser wird.

Überhaupt keinen Gefallen scheint Mick Fraser von God is a Geek an Elex 2 gefunden zu haben. Der zückte gar nur das 50-Punkte-Schild und formulierte sein Fazit folgendermaßen:

Elex 2 ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Piranha Bytes zu große Ambitionen hat. Es ist ein vor sich hin trottendes, oftmals klobiges Abenteuer mit wenigen hellen Stellen.

Was sagen wir zu den technischen Problemen? Um euch so fundiert wie möglich darauf zu antworten, sitzen wir bereits an einem eigenen Technik-Check, der alle Stärken und Schwächen des Spiels von technischer Seite aus beleuchtet. Bis es soweit ist, findet ihr in unserem Tuning-Guide schon mal einige Tipps für einen bestmöglichen Kompromiss aus Framerate und Optik:

Wie fällt euer Fazit zu Elex 2 aus? Konntet ihr schon ein paar Stunden reinspielen und euch ein eigenes Bild machen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch besonders gut gefällt - und was eher weniger.