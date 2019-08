Empire of Sin wurde ja eigentlich schon auf der E3 vorgestellt, ging in dem Wulst aus Neuankündigungen aber ein wenig unter. Dabei sieht das Gangster-Spiel durchaus vielversprechend aus und bekam jetzt auf der gamescom auch einen neuen Trailer spendiert. Auch über das eigentliche Gameplay wurden nach den ersten Anspiel-Runde mehr Details bekannt.

Diese zeigen: Empire of Sin könnte ein sehr atmosphärische Alternative zu XCOM werden. Doch anstelle einer futuristischen Spezialeinheit befehlen wir Halsabschneider und Geldeintreiber, auf die sich unser kriminelles Imperium stützt. Empire of Sin ist im Chicago der 20er Jahre angesiedelt, zur Zeit der Prohibition. Das Ganze erinnert also auch an Gangsters von 1998.

Rollen- und Strategiespiel in einem

Für die Entwicklung von Empire of Sin ist das Studio des renommierten Doom-Designers John Romero zuständig, dessen Frau Brenda die kreative Leitung innehält. Als Publisher fungiert dabei Paradox Interactive. Die Schweden sind zwar gemeinhin noch als die Grand-Strategy-Experten schlechthin bekannt, nähern sich aber auch dem Rollenspiel-Genre immer weiter an.

So wird auch Empire of Sin einerseits ein Strategiespiel werden, in dem wir unser Imperium verwalten, ausbreiten und seine Macht festigen, aber eben auch sehr viele Rollenspiel-Elemente aufweisen. Das zeigt sich schon gleich zu Beginn unserer Gangster-Karriere, wenn wir uns einen von 14 Bossen aussuchen. Jeder Boss hat unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten.

Die Clubdame Goldie etwa arbeitet vornehmlich mit Flüsterkneipen. Also Bars, in denen illegal Alkohol ausgeschenkt wird. Da sie aber Erfahrung in der Verwaltung solcher Lokalitäten hat, sind ihre Kneipen zu 25 Prozent weniger von der Gefahr betroffen, dass die Polizei eine Razzia durchführt.

Auch die verschiedenen Handlager sollen unterschiedliche Charaktereigenschaften aufweisen, wodurch kleine Geschichten erzählt werden können. Laut Romero können sich unsere Straßenkämpfer etwa ineinander verlieben und drehen dann durch, sollte der oder die Liebste im Kugelhagel untergehen.

Empire of Sin hat ein Zeitlimit

Fast alles in Empire of Sin dreht sich um das Gewinnen und Verkaufen von Alkohol, der während der 20er Jahre in den USA verboten war. Einer der Gründe, weshalb das organisierte Verbrechen in dieser Zeit so viel Einfluss gewinnen konnte. Alkohol in jeder Form ist daher auch die wohl wichtigste Ressource in Empire of Sin und funktioniert gar als Währung.

Wie in der Realität währt die Prohibition aber nicht ewig. Alkohol war in den Staaten nur von 1920 bis 1933 illegal. Dann wurde das Gesetz wieder aufgehoben. Also bleiben uns auch in Empire of Sin nur 13 Jahre Zeit, um Geld und Macht zu erlangen oder bei dem Versuch ins Gras zu beißen.

