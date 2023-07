Entwickler eines 12 Jahre alten Steam-Hits will was Neues starten, aber er ist einfach zu erfolgreich

Heiß begehrt wie am ersten Tag: Terraria bleibt ein Erfolgstitel auf Steam und darüber hinaus auch auf anderen Plattformen.

Kennt ihr das? Ihr verdient Tag für Tag Geld mit etwas, das ihr vor mehr als zehn Jahren herausgebracht habt? Die Leute lieben es und kaufen es bis heute ohne über Alter, Qualität oder sonst einen Aspekt zu meckern. Nein? Dann fragt doch mal den Entwickler von Terraria, ob er euch erzählt, wie es sich anfühlt.

Auf die Frage eines Fans nach den Verkaufszahlen und ob der Höhepunkt inzwischen erreicht sei, reagiert er sehr eindeutig:

Nach zwölf Jahren verkauft sich das Spiel weiterhin wie geschnitten Brot. Es herrscht eine derart hohe Nachfrage, dass es mir schwerfällt [Terraria] liegenzulassen und zum nächsten Projekt überzugehen.

Inzwischen ist der Erfolg von Terraria also zu einem Hemmschuh dabei geworden, komplett neue Ideen umzusetzen. Dabei ist es sicher nicht nur Geld, das verloren gehen würde, wenn Entwickler Re-Logic auf große Patches verzichtet. Er will sein Baby augenscheinlich einfach nicht verschmähen, solange derart viele Menschen ihm diesbezüglich schreiben und sich mit seinem Werk auseinandersetzen.

Glaubhafte Aussage

Nun kennen wir längst nicht alle Fakten, auf die er sich beziehen könnte, doch wir haben zwei sehr eindeutige Indikatoren, dass er hier nicht übertreibt. Die Rezensionen auf Steam sind überragend positiv. Von mehr als 900.000 Personen haben 97 Prozent Terraria ihren Segen gegeben. So findet sich der Titel auch vollkommen zurecht in unserer Bestenliste der 15-Topspiele nach Steam-Userbewertungen wider. Und allein in den vergangenen 30 Tagen kamen rund 13.000 Bewertungen hinzu.

Und auch ein Blick auf die bei Steamdb abgebildeten Spielerzahlen zeichnet ein eindeutiges Bild: Täglich spielen aktuell mehr als 40.000 Leute Terraria. Das überragt die durchschnittliche Tageszahl der vergangenen zehn Jahre deutlich. Da waren es zumeist mindestens 10k weniger.

Die Kurve zeigt also langfristig klar eher auf- als abwärts. Terraria bleibt ein Liebling der Steam-Spieler und auf den anderen Plattformen, wie der Switch oder der Xbox, wird es wohl kaum grundlegend anders sein.

Unser Testvideo von 2011 bildet zwar längst nicht mehr den aktuellen Stand des Spieles ab, aber grundsätzlich geändert hat sich an der Begeisterung ob der damaligen Grundlage wenig. Unser schriftlicher Test zu Terraria ist weit aktuelle und liefert einen exzellenten Eindruck, für wen der Steam-Hit was ist.

Was denkt ihr? Habt ihr Mitleid mit einem Entwickler, der aufgrund des überwältigenden Erfolges von seinem eigenen Spiel nicht mehr wegkommt? Oder würdet ihr ihm einfach raten, Terraria schlicht auch in den kommenden Jahren fröhlich zu erweitern? Welche Features würdet ihr euch für den Dauerbrenner denn noch wünschen? Oder sollte er auf potenzielles Geld verzichten und weiterziehen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!