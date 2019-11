Entwickler erklären, warum Diablo 4 wieder düsterer wird

Mit der Ankündigung von Diablo 4 auf der Blizzcon gelang es Blizzard, viele Fans in wohlige Verzückung zu versetzen. Besonders die bodenständigeren Designs und die düstere Optik der Trailer weckte bei Diablo-Veteranen Erinnerungen an die beiden ersten Teile. Inzwischen haben die Entwickler bereits bestätigt, dass Diablo 4 wieder düsterer wird, als sein direkter Vorgänger.

In einem Interview mit Polygon sprach unter anderem der Diablo-Produzent und Blizzard-Mitgründer Allen Adham genauer darüber, wieso das Konzept wieder mehr Richtung Dark Fantasy geht.

So soll unter den Fans von Diablo vor allem der zweite Teil die hohe Messlatte sein, zu der sich die Spieler zurückwünschen. Zumindest wenn es um die Tonalität und die Geschichte der Spielwelt geht:

"Wenn wir uns durchlesen, was unsere Spieler wollen - und die letzten 20 Jahre gelesen haben, was ihnen Spaß macht - dann kommt immer wieder raus, dass Diablo 2 als die hohe Messlatte in Sachen Ton und Lore gilt. Das sehen wir auch so. Deshalb ist es sehr spannend für uns, in diese düstere Zeit zurückzukehren."