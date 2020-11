Epic Games Store: Kostenloses Spiel verspätet sich, doch es gibt Ersatz

Wer sich in dieser Woche bereits auf Wargame: Red Dragon als kostenlose Vollversion im Epic Games Store freute, wird enttäuscht: Das Strategiespiel wird es in dieser Woche noch nicht gratis geben. Dafür springt mit Dungeons 3 ein anderes Spiels ein, welches vor allem Kerkerfans anspricht.

Dungeons statt Dragon

Verschoben auf unbestimmte Zeit: Wie der Epic Games Store via Twitter verrät, verschiebt sich die Gratis-Aktion um Wargame: Red Dragon bis auf Weiteres. Gründe für die Entscheidung werden nicht genannt. Eigentlich hätte das Echtzeitstrategiespiel ab Donnerstag, dem 5. November kostenlos zur Verfügung stehen sollen.

Link zum Twitter-Inhalt

Ersatz steht bereit: Die Gratis-Aktion fällt deswegen aber nicht ins Wasser. Statt Wargame: Red Dragon gibt es ab Donnerstag Dungeons 3 gratis. Das Angebot gilt bis zum 12. November. Wer in dieser Zeit zuschlägt, aktiviert den Kerkerbaukasten dauerhaft für seinen Account und kann ihn jederzeit herunterladen.

Für wen lohnt sich Dungeons 3?

Dungeons 3 ist beim Münchner Studio Realmforge entstanden und richtet sich nicht nur namentlich an Fans des Bullfrog-Klassikers Dungeon Keeper: Im vermeintlichen Schutz der Unterwelt errichtet ihr einen möglichst effizienten Kerker, der Monster, Fallen und sonstige Einrichtungen bietet. Irgendwann geht es auch an die Oberwelt, um den Menschen den Kampf anzusagen und sämtliche Bevölkerung zu unterjochen.

Braucht es Kenntnisse für die Vorgänger? Nicht zwingend. Die Handlung von Dungeons 3 setzt zwar direkt an den Vorgänger an und rückt die Dunkelelfin Thalya als böse Anführerin einer Expansion in den Mittelpunkt. Ein Vorwissen ist aber nicht notwendig, um die Geschichte zu verstehen.

Mehr darüber, wie sich Dungeons 3 spielt und weshalb vor allem der oft präsente Humor des Strategiespiels polarisiert, erfahrt ihr im GameStar-Test.

24 2 Mehr zum Thema Dungeons 3 im Test - Aller bösen Dinge sind drei

Bis Dungeons 3 gratis im Epic Games Store ist, könnt ihr euch noch zwei andere Spiele auf der Downloadplattform sichern. Bis zum 5. November um 16:59 Uhr sind Blair Witch und Ghostbusters: The Video Game Remastered kostenlos im Angebot.