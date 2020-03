Für neues Escape from Tarkov-Feature werden eure Skills zurückgesetzt

Mit Update 0.12.4 bekommt Escape from Tarkov zwei neue Features, die den Survival-Shooter realistischer und damit noch schwieriger machen: Ermüdung und Übergewicht. Und während Fans aktuell auf den nächsten Charakter-Wipe warten, wird es diesen wohl vorerst nicht geben.

Auf Twitter gab Entwickler Battlestate Games bekannt, dass mit Patch 0.12.4 dennoch ein Wipe ansteht, dafür aber in einem weitaus kleineren Rahmen. Um das neue Gewichtssystem von Escape from Tarkov zu implementieren, werden zwei Skills eures Charakters auf Null zurückgesetzt: Endurance and Strength - also Ausdauer und Stärke.

Attention! With the upcoming patch endurance and strength skills leveling will be reset to 0 for everybody (with the introduction of new weight system)#EscapefromTarkov