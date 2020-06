Wie ESO Greymoor gegen seine Release-Probleme kämpft

»Ganz offensichtlich war das einer der holprigeren Releases, die wir hatten«, heißt es im offenen Brief von Matt Firor, Game Director von ESO Greymoor. Der Start des neuen Kapitels von The Elder Scrolls Online war von einigen Lags, Bugs und Fehlern geplagt. Jetzt gibt der Game Director Einblick hinter die Kulissen und erklärt, wie die Fehler zustande kamen und wie es jetzt weitergeht.

Da die Entwickler versehentlich den falschen Haken gesetzt hatten, war Greymoor zum Release am 26. Mai plötzlich frei für alle - egal, ob sie es gekauft hatten oder nicht. Die Server mussten also direkt nach dem Start wieder offline genommen werden, um das Problem zu beheben. Als Auswirkung konnten einige tatsächliche Käufer Greymoor im Anschluss nicht mehr spielen.

Laut Matt Firor konnte dieses Problem in den meisten Fällen behoben werden, er verweist aber auch auf den Kundenservice, falls noch weitere Greymoor-Käufer betroffen sein sollten.



