Die neue Erweiterung Onslaught für Eve Online ist gestartet und bringt neue Inhalte für das Weltraum-Rollenspiel. Im Trailer oben gibt Entwickler CCP Games einen Überblick über die Features von Onslaught.

So kommen neue PvP- und Koop-Aktivitäten im Abyssal Deadspace (zu deutsch Abgründige Raumverwerfung) hinzu. Ab sofort könnt ihr euch mit anderen Capsuleers ein Duell in einem begrenzten Weltraumbereich liefern oder aber euch im Koop gemeinsam mit zwei Freunden in die gefährlichen Zonen stürzen. Bei beiden Aktivitäten winken besondere Belohnungen, wie wertvolle Technologie des Triglavian Collective, welches mit der Solo-PvE-Erweiterung Into the Abyss vorgestellt wurde.

Activity Tracker, Strukturen & Schiffe

Der neue Aktivitäten-Tracker hilft euch in Eve Online künftig, einen leichteren Überblick über euren Spielfortschritt und aktive Missionen zu halten. Zudem bietet das Feature euch neue Aktivitäten an, die ihr in New Eden erledigen könnt.

Drei neue, von Spielern zu erbauende Weltraum-Strukturen finden ebenfalls ihren Weg in Eve Online: Das Ansiblex Jump Gate, der Pharolux Cyno Beacon und der Tenebrux Cyno Jammer. Zudem kommen zwei neue Triglavia-Raumschiffe ins Spiel: Der Battle Cruiser Drekavac und der Destroyer Kikimora.

Übrigens: Wir waren kürzlich bei CCP Games in Island zu Besuch und hatten Gelegenheit, uns den neuen Eve-Shooter Project Nova anzuschauen. Unsere Eindrücke des Spinoffs haben wir in einer Video-Preview zusammengefasst, die ihr euch unten anschauen könnt. Hier lest ihr zudem, was Eve-Online-Spieler von Eve: Project Nova halten.

