Everspace 2 startet im Januar auf Steam und GOG in den Early Access

Bald feiert ein Weltraum-Flugspiel aus deutschem Hause seine Rückkehr: Everspace 2 erscheint demnächst auf Steam und GOG im Early Access. Der Hamburger Entwickler Rockfish Games gab dies via Pressemitteilung bekannt. Hier fassen wir für euch die wichtigsten Infos zum Vorab-Release zusammen.

Everspace 2: Alle Infos zum Early-Access-Release

Wann ist Release? Everspace 2 erscheint am 18. Januar 2021 im Early Access.

Wieviel kostet das Spiel? Everspace 2 kostet auf Steam und GOG gleichermaßen 38 Euro im Early Access. Nach dem Full Release steigt der Preis auf eine nicht näher genannte Summe.

Wann ist der Full Release? Rockfish plant die Fertigstellung der Entwicklung bis Mitte 2022. Die Early-Access-Phase soll also 12 bis 18 Monate dauern.

Was bietet Everspace 2 im Early Access?

Die Entwickler gehen genauer darauf ein, was bereits zum Early-Access-Release von Everspace 2 im Spiel verfügbar ist. Diese Elemente sollen euch auch langfristig bei Laune halten:

Story & Missionen: Die Geschichte bietet zum Early-Access-Release bereits zwölf Spielstunden. Hinzu kommen Nebenmissionen, mit denen die Gesamtspielzeit etwa 25 Stunden umfassen soll.

Zwei Sonnensysteme: Von insgesamt sechs bis acht Sternsystemen sind zum Release bereits zwei in Everspace 2 integriert. Hier dürft ihr nach Herzenslust erkunden, die Missionen absolvieren und die Elemente der Open World kennenlernen.

Fünf Schiffsklassen: Ihr setzt eure virtuellen Hintern in die fünf Schiffstypen Interceptor, Sentinel, Striker, Gunship und Scout, die jeweils eigene Spielweisen ermöglichen. Im Laufe des Early Access sollen weitere dieser Unterklassen eures Raumschiffs hinzukommen.

Vorerst nur auf Englisch: Im Early Access erscheint Everspace 2 lediglich in englischer Sprache samt Vertonung. Eine vollständige deutsche Sprachausgabe kommt auch, lässt aber bis zum Full Release auf sich warten.

Gute Nachricht für Hardcore-Weltraumpiloten: Unterstützung für HOTAS-Setups sowie Voreinstellungen für gängige Logitech- und Thrustmaster-Geräte sind bereits ab Early-Access-Start integriert.

Es wird also gelootet, erkundet, geballert und Rätsel gelöst, aber auch Handel getrieben, Ressourcen gefarmt und das eigene Raumschiff und die Begleiter verbessert. Eben alles, was einen typischen Loot-Shooter definiert. Wie gut uns das in der Vorschau bereits gefallen hat, seht ihr im Video:

Ergänzend dazu lest ihr in unserer Preview zu Everspace 2, ob das Weltraumspiel das richtige Paar Schuhe für euch sein könnte. Außerdem könnt ihr euch natürlich auf brandaktuelle Berichterstattung freuen, sobald das Spiel erschienen ist.