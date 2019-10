Everspace 2 ist zwar ein direkter Nachfolger zu Everspace, stellt sein Konzept aber weitestgehend auf den Kopf: Aus dem Roguelike wird ein Open-World-Weltraum-Shooter, in dem uns die ganze Galaxie offen steht und in dem wir auf die Jagd nach immer besserem Loot gehen.

Wo sich die Entwickler allerdings treu bleiben, ist bei der Finanzierung ihres Weltraum-RPGs. Wie beim Vorgänger gibt es wieder eine Kickstarter-Kampagne, die insgesamt 450.000 Euro einspielen soll. Seit gestern kann jeder Interessierte sein Geld in die Entwicklung des Projekts investieren und erhält je nach Höhe unterschiedliche Belohnungen dafür.

Die Boni reichen von wöchentlichen Entwickler-Updates ab fünf Euro, bis hin zu einem Meet & Greet beim Hamburger Entwicklerstudio Rockfish Games für satte 8.500 Euro. Bislang haben bereits über 1.000 Leute ihre Geldbörse locker gemacht und insgesamt fast 80.000 Euro gespendet. Die Kampagne läuft noch bis zum 4. November.

Wird Everspace 2 das nächste Freelancer?

Zwar beginnt jetzt erst die Kickstarer-Kampagne für Everspace 2, das Spiel wurde jedoch bereits auf der gamescom im August offiziell angekündigt. Wir haben uns sogar schon mit den Entwicklern zusammengesetzt und durften ein paar Stunden in eine frühe Version reinschnuppern.

Unser Fazit: Everspace 2 hat das Potenzial ein modernes Freelancer zu werden!

In unserer großen Titelstory auf GameStar Plus verraten wir euch unseren ausführlichen ersten Eindruck von Everspace 2. Wir haben zudem nicht nur selbst an das Spiel Hand angelegt, sondern durften auch die Entwickler zu ihrer Vision ausfragen. So soll die Open World im finalen Spiel über 100 Orte beinhalten, die alle von Hand gestaltet werden.

