Xbox Live Gold ist offiziell tot, doch dafür kommt ein neuer Game Pass

Mit Xbox Live Gold verlässt uns ein jahrelanger und treuer Begleiter.

Seit über 20 Jahren gibt es Xbox Live, doch die Welt hat sich weitergedreht und der Service staubt so langsam ein, zumindest wenn es nach Microsoft geht. Deswegen wird er noch in diesem Jahr eingestampft, doch eine neue Alternative steht bereits parat: Der Xbox Game Pass Core.

Was ist der Xbox Game Pass Core?

Die neue Core Version vom Game Pass bietet Abonnentinnen und Abonnenten drei Vorteile:

Ihr könnt online zusammen spielen.

Ihr habt einen unbegrenzten Zugriff auf eine Spielebibliothek von 25 Titeln.

Ihr erhaltet exklusive Mitgliederangebote und Rabatte.

Xbox Live Gold wird zum 1. September 2023 eingestellt. Der Game Pass Core startet ab dem 14. September. Was in den zwei Wochen passiert, die dazwischen liegen, ist nicht bekannt. Der Preis liegt bei 7 Euro pro Monat oder 60 Euro pro Jahr.

Weitere Infos zum Game Pass und wie ihr ihn aktuell für nur einen Euro ausprobieren könnt, erfahrt ihr hier:

Gibt es weiterhin jeden Monat kostenlose Spiele?

Voraussichtlich werdet ihr keine kostenpflichtigen Spiele mehr geschenkt bekommen. Außerdem müsst ihr einen Game Pass abonniert haben, um eure durch Xbox Live Gold erhaltenen Xbox One Spiele nutzen zu können. Die erhaltenen Xbox 360 Spiele könnt ihr auch ohne Abo uneingeschränkt nutzen.

Besonders für Nutzerinnen und Nutzer des Game Pass Console oder Ultimate ist die Abschaltung von Xbox Live Gold eine schlechte Nachricht, denn diese erhalten nun ebenfalls keine Spiele mehr geschenkt . Alle anderen Vorteile im Core-Abo sind bereits in den höheren Abo-Stufen enthalten, weswegen der Wert, den man für sein Geld erhält, sinkt.

Welche Spiele enthält der Game Pass Core?

Am interessantesten für euch ist wahrscheinlich, welche Spiele ihr mit dem neuen Abo spielen könnt. Die ersten 19 Titel sind bereits bekannt:

Neue Spiele sollen zwei bis drei Mal pro Jahr hinzugefügt werden.

Was haltet ihr davon, dass Xbox Live Gold eingestellt und durch einen neuen Game Pass ausgetauscht wird? Welchen Service findet ihr besser? Werdet ihr euch das Core-Abo holen? Interessieren euch die Titel aus der Spielebibliothek und kennt ihr den einen oder anderen vielleicht schon? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!