Fallout 76 - Drei Atombomben auf einmal gezündet, Server schmiert ab

Eine Atombombe in Fallout 76 zu starten, ist Teil des Endgame-Contents und spawnt besonders starke Gegner. Nach Adam Riese sollten drei Atombomben also für noch stärkere, oder zumindest mehr, Gegner sorgen. Falsch gedacht. Denn scheinbar ging Bethesda nicht davon aus, dass die Spieler drei der Massenvernichtungswaffen auf einmal zünden. Als diese genau das taten, stürzte einfach der Server ab.

Auf einen Riss abgefeuert, starten die Bomben eine besondere Endgame-Quest, in der ihr es mit einer Brandbestien-Königin aufnehmt. Dass drei gleichzeitig gezündete Sprengköpfe ein weiteres Event spawnen könnten, ist also nicht unwahrscheinlich. Und so probierte die selbe Gruppe, die als erste überhaupt eine Atombombe seit Release des Spiels zündeten, einfach drei gleichzeitig zu starten.

Dreifacher Atompilz

Der Start der Raketen selbst verlief noch unproblematisch und auch deren Einschlag könnt ihr im unten eingebetteten Video sehen. Kurz darauf schmierte jedoch der Server von Fallout 76 selbst ab und die Spieler flogen aus dem Spiel.

Der Verbindungsabbruch muss nicht unbedingt mit den Atombomben zusammenhängen, das Timing würde allerdings passen. Über die genaue Ursache lässt sich jedoch nur spekulieren. Die Explosionen selbst dürften jedenfalls nicht der Grund sein. Die konnten die Spieler immerhin noch sehen. Möglicherweise versuchte der Server zu viele Gegner auf einmal zu spawnen, oder konnte nicht mit drei Brandbestien-Königinnen zeitgleich umgehen.

Die Atombomben-Spezialisten von Fallout 76 werden wegen diesem kleinen Rückschlag allerdings bestimmt nicht aufhören und es weiter versuchen. Dann werden wir erfahren, welche Gegner durch drei Atombomben spawnen, oder bekommen zumindest die Bestätigung, dass das Problem reproduzierbar ist und wirklich die Atombomben zu dem Crash führten. Vielleicht behebt aber auch der heutige Patch, der die Performance und Serverstabilität verbessern soll, den Absturz.

