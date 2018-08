Fallout 76 - Kein Season Pass, alle DLC-Inhalte kostenlos

Der klassische Season Pass scheint zumindest bei Service Games allmählich zur Rarität zu werden: Auch Fallout 76 verzichtet darauf, die Spielerschaft durch kostenpflichtige DLCs zu teilen.

Kein übler Schachzug, schließlich lebt ein Multiplayer-Spiel von einer möglichst großen, möglichst barrierefreien Gemeinschaft. Auch Battlefield spaltet beispielsweise seine Community 2018 erstmals nicht mehr auf - Battlefield 5 kommt ohne Premium-Modell.

Wie Pete Hines, Marketing-Vizepräsident von Bethesda, dem britischen PlayStation-Magazin verrät, wird es in Fallout 76 ausschließlich kostenlose DLC-Updates geben, die die Survival-Open-World um neue Inhalte erweitern:

"Es wird kontinuierlich neue Inhalte geben, Änderungen in der Spielbalance, was auch immer nötig ist. Und übrigens ist das alles nach dem Start kostenlos - unsere gesamten Inhalte. Es gibt keinen Season Pass und keine kostenpflichtigen DLCs."

Damit bestätigt sich natürlich auch erneut, dass Fallout 76 nach Release mit neuen Inhalten bestückt wird, um die Spieler kontinuierlich bei der Stange zu halten. Was wir ebenfalls wissen: Um die kostenlosen DLCs von monetärer Seite zu unterfüttern, setzt Bethesda auf Mikrotransaktionen.

Allerdings sollen die sich - ähnlich wie z.B. in Rainbow Six: Siege - lediglich auf kosmetische Aspekte auswirken, also Outfits, Waffen-Skins und so weiter. Streng genommen werden also nicht alle Inhalte nach Release von Fallout 76 kostenlos, lediglich die spielmechanisch relevanten.

Wir haben selbst bei Bethesda nachgehakt, um weitere Infos zur DLC-Politik zu ergattern. Sobald wir eine Rückmeldung haben, ergänzen wir sie in dieser Meldung.

Quelle: Via Gamefront

