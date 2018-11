Bis zum Release von Fallout 76 ist es nicht mehr weit und Bethesda ist momentan noch dabei, Feedback aus der Beta zu sammeln und so viele Bugs wie möglich zu entfernen. Auf Reddit geben sie nun einen Überblick über den derzeitigen Stand der noch kommenden Verbesserungen. Und dabei erteilen sie einer Community-Forderung eine Absage.

Einen offiziellen FOV-Slider, um das Sichtfeld in der First-Person-Perspektive zu vergrößern, wird es auch zur Veröffentlichung von Fallout 76 nicht geben. Bisherige Bethesda Spiele hätten auch darauf verzichtet, weil sie häufig zu fehlerhaften Animationen und Clipping-Problemen führen würden.

Als Alternative könne man ja in die Third-Person wechseln, erklären die Entwickler. In dieser Ansicht kann man die Kamera weiter hinauszoomen. Wer also sein Sichtfeld in der Ego-Perspektive ändern will, muss wohl auf inoffizielle Mods oder Tweaks von Seiten der Community warten, falls eine solche Anpassung überhaupt möglich sein wird.

Weniger Exploits und größere Vorratscontainer

Dafür bekommt Fallout 76 nach der Veröffentlichung eine Unterstützung für Ultra-Wide-Bildschirme im Seitenverhältnis 21:9. Zusätzlich können die Vorratscontainer bald mehr Loot fassen. Bisher liegt ihr Limit bei 400. Bethesda plant, diese Grenze bald nach oben hin auszuweiten.

Daneben arbeitet das Entwicklerteam derzeit an einer Push-to-Talk-Funktion für den PC, der Beseitigung von Exploits und Problemen mit der Hungerleiste und plötzlich auftretenden, lauten Schussgeräuschen im Gebiet um Appalachia. Bisher habe man auch viele Bugs mit dem Sozial-Menü bereinigt, mit dem man sich mit Mitspielern per Gestensystem unterhalten kann und Freunde in eine Gruppe einlädt.

Bethesda ermutigt die Community, jeden Bug zu melden, über den man stolpert. In der Vergangenheit hatten die Entwickler bereits angekündigt, dass sie für einen möglichst fehlerfreien Release von Fallout 76 die Mitarbeit der Community benötigen.