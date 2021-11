Mods leisten manchmal, wovon Spieler nur träumen können. Und so mancher Fan der Fallout-Reihe würde sich wie ein Kind an Weihnachten über ein Remake von New Vegas freuen. Immerhin sehen viele eingefleischte Veteranen den 2010er-Ableger von Obsidian Entertainment als besten Teil der gesamten Serie.

Jetzt gibt's etwas, das nah an ein echtes Remake heranreicht: Der für extreme Mod-Videos bekannte YouTube-Kanal Digital Dreams veröffentlichte Gameplay-Szenen aus der Spielwelt von Fallout New Vegas, die per Mods in Fallout 4 transportiert wurde.

Die Haupt-Mod heißt Project Mojave und steht auf Nexusmods zum Download bereit. Digital Dreams gibt sich damit aber nicht zufrieden und dreht zusätzlich an zahlreiche Stellschrauben. Hier seht ihr das beeindruckende Ergebnis:

Ein Fallout aus der Zukunft?

Was bei dem bunten Strauß aus Mods und Einstellungen herauskommt, kann sich wirklich sehen lassen. Nicht nur profitiert das staubige New Vegas von der moderneren Creation Engine aus dem Jahre 2015. Auch treibt Digital Dreams die visuelle Qualität mit eigenen Grafikmods und Raytracing-Presets auf die Spitze.

So sieht das gemoddete Fallout 4 in etwa so aus, wie ein modernes Remake von New Vegas aussehen könnte. Oder auch so, wie mancher Veteran das Originalspiel im Gedächtnis hat, wenn man den eigenen verklärten Erinnerungen glauben mag.

Kann ich das spielen?

Welche Mods ihr genau braucht, um den Look exakt wie im Video gezeigt herzustellen, bleibt indes unklar. Digital Dreams veröffentlichte noch nicht die Liste mit sämtlichen verwendeten Mods. Üblicherweise braucht ihr die eigens erstellten Presets von Digital Dreams, auf die ihr nur Zugriff erhaltet, wenn ihr den YouTube-Kanal auf Patreon unterstützt.

Als Basis dient das eingangs erwähnte Project Mojave für Fallout 4 auf Nexusmods. In der Videobeschreibung verlinkt Digital Dreams unter anderem auf das eigens erstellte Apex ENB auf Nexusmods, das Fallout 4 verbesserte Lichtstimmungen beschert. Für das verwendete Reshade-Preset müsst ihr wie erwähnt auf Patreon die Spendierhosen anziehen.

