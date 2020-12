Fallout mit Fahrzeugen: Riesen-Mod für New Vegas kommt im Januar

2016 berichteten wir das erste Mal über eine Mod für Fallout: New Vegas mit dem Untertitel The Frontier. Jetzt wird die Total Conversion bald erscheinen, am 15. Januar 2021 ist es endlich soweit - im folgenden Artikel klären wir, was in The Frontier überhaupt alles steckt.

The Frontier: Alle Infos zur Fallout-Mod

Release: Wann erscheint The Frontier?

Der Release von The Frontier ist für den 15. Januar 2021 geplant. Ursprünglich sollte die Mod bereits im Dezember 2020 erscheinen, dieser Release konnte jedoch nicht eingehalten werden.

Plattform: Wo ist The Frontier erhältlich?

The Frontier findet ihr bereits auf Steam. Die entsprechende Produktseite haben wir für euch verlinkt.

Preis: Wie viel kostet The Frontier?

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob The Frontier kostenlos angeboten wird oder die verantwortlichen Entwickler Geld für die Total Conversion verlangen.

Systemanforderungen: Was muss euer Rechner leisten?

Systemanforderungen Minimum Empfohlen Betriebssystem Windows 7/8/10 Windows 7/8/10 Prozessor i5 7400/Ryzen 5 1500 i7 8700K Arbeitsspeicher 4 GB RAM 6 GB RAM Grafik GTX 960 GTX 1070 DirectX Version 9.0 Version 9.0 Speicherplatz 35 GB 37 GB

Inhalt: Was bietet The Frontier?

Spielwelt: The Frontier spielt mit dem verschneiten Portland im amerikanischen Oregon an einem völlig neuen Ort, der bisher im Zuge der Fallout-Reihe nie offiziell beleuchtet wurde. Spannend dürften hier auch neue Witterungen wie Schnee, Regen und Nebel werden. Außerdem wird es mit der Mod sogar in den Weltraum gehen.

Story: Die Geschichte von The Frontier dreht sich um die beiden Fraktionen New California Exiles und Caesar's Legion. Insgesamt soll es drei verschiedene Questreihen und bis zu 50 Nebenquests geben, die euch zwischen 15 bis 35 Stunden lang unterhalten. Die Macher der Mod versprechen, dass The Frontier keine Schießbude wird, sondern genauso dialoglastig wie die großen Vorbilder der Total Conversion.

Gameplay: The Frontier will das aus Fallout 3 beziehungsweise New Vegas bekannte Gameplay mit zahlreichen Feinjustierungen verbessern und euch über 150 neue Waffen bieten. Es sind aber auch völlig neue Kniffe dabei: So gibt es fahrbare Autos, mit denen ihr euch in bester Mad-Max-Manier Straßenschlachten liefern könnt. Wie genau das aussieht, zeigt ein neuer Trailer zur Total Conversion:

The Frontier ist natürlich nicht die einzige spannende Fallout-Mod, die sich in Entwicklung befindet. Unter anderem basteln Fans daran, New Vegas komplett in der Engine von Fallout 4 spielbar zu machen. Und dann gäbe es da ja noch Fallout: Miami oder eine Star-Wars-Mod in KotOR-Manier.