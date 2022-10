Fallout: Erstes Bild zur Amazon-Serie bietet Spiele-Fans einen vertrauten Anblick

Wie sieht eigentlich die Fallout-Serie aus? Diese Frage lässt sich jetzt endlich beantworten - zumindest im Ansatz. Denn zum 25. Jubiläum der Rollenspiel-Reihe hat der Streamingdienst ein erstes, offizielles Teaser-Bild zur Produktion geteilt, die sich bereits seit 2020 in Arbeit befindet.

Was das erste Bild zur Fallout-Serie zeigt

Das erste Bild zur Fallout-Serie bietet Fans der Vorlage einen altbekannten Anblick: Eine gigantische, schwere Tür zu einem der Vaults steht sperrangelweit offen, das Innere des unterirdischen Bunkers wird von gleißendem Licht geflutet. Das dürfte dem ein oder anderen Kenner der Spiele natürlich vertraut vorkommen.

In der Regel stellen ähnliche Szenen in der Rollenspiel-Reihe das erste Verlassen unseres geschützten Heims dar, sobald wir uns an die Oberfläche und damit in die postapokalyptische Welt von Fallout warten. Das erste Bild zur Amazon-Serie erweckt den Eindruck, dass die vier Gestalten in den Overalls von Vault 33 gerade dasselbe durchmachen.

Wer genau hinsieht, dürfte übrigens links neben dem gigantischen Tor eine niedergestreckte Person erkennen. Es scheint fast so, als wäre das Öffnen der Tür von Vault 33 nicht gerade friedfertig abgelaufen. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick auf das erste Bild zur Fallout-Serie:

Worum geht’s in der Fallout-Serie?

Verdammt gute Frage, die sich aktuell nicht so recht beantworten lässt. Denn konkrete Plot-Details zur Fallout-Serie sind im Moment rar gesät und auch die Spielevorlage liefert nur wenig Kontext. Vault 33 wurde im Kontext der Fallout-Spiele nämlich bisher nicht behandelt. Die Nummer der Vault impliziert lediglich, dass sich der Bunker an der Westküste der USA befinden dürfte.

Zur Besetzung der Fallout-Serie bleiben derzeit ebenfalls viele Fragen offen. Wir wissen lediglich, dass Walton Goggins (Django Unchained, The Hateful Eight) einen radioaktiv verstrahlten Ghul spielen soll. Andere Darsteller wie zum Beispiel Michele Danna oder Jace Wade) werden auf IMDB lediglich als Händler oder Raider-Anführer gelistet - von denen es im Fallout-Universum mehr als genug gibt. Schauspieler wie Ella Purnell (Yellowjackets) und Kyle MacLachlan (Twin Peaks) sind ebenfalls involviert.

Fest steht aber zumindest schon einmal: Für die Entwicklung und das Skript der Fallout-Serie sind Jonathan Nolan und Lisa Joy verantwortlich, die bereits das Westworld-Reboot produzierten. Außerdem gibt's ein paar Bilder vom Set der Fallout-Serie, die bei Fans der Spiele ebenfalls wohlige Erinnerungen hervorrufen dürften:

Wann geht es mit Fallout auf Amazon los?

Einen Release-Termin für die Fallout-Serie gibt es derzeit nicht. Es wäre aber nicht auszuschließen, dass erste Folgen gegen Mitte 2023 bei Amazon Prime Video aufschlagen. Immerhin befindet sich die TV-Serie seit circa zwei Jahren in Produktion und so langsam dürfte Amazon auch mit der Werbekampagne für Fallout in die Gänge kommen.

Viele neue Filme und Serien zu Videospielen: Übrigens befindet sich aktuell eine ganze Palette von Spieleadaptionen in Arbeit, die entweder als Film oder TV-Serie umgesetzt werden. Von Super Mario Bros. über The Last of Us, über Ghost of Tsushima und Borderlands, bis zu Minecraft und Days Gone. Einen Überblick bekommt ihr hier:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fallout-Serie von Amazon: Freut ihr euch auf die Umsetzung der Rollenspiel-Reihe in Serienform? Oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!